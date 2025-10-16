Asociaţiile auto europene avertizează: noile restricţii ale Chinei asupra exporturilor de pământuri rare pot declanşa o criză în lanţurile globale de aprovizionare

Principalele asociaţii din industria auto europeană au tras un semnal de alarmă în legătură cu posibilele consecinţe ale noilor restricţii impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, avertizând că măsura ar putea declanşa o criză în lanţurile globale de aprovizionare, în special pentru baterii şi semiconductori, sectoare esenţiale pentru producţia de automobile electrice, transmite CNBC, conform News.ro.

Ministerul Comerţului din China a anunţat săptămâna trecută extinderea controalelor la export pentru minerale critice şi tehnologii asociate, susţinând că scopul este prevenirea ”utilizării abuzive” a acestor resurse în domenii sensibile, inclusiv cel militar.

Beijingul a apărat public decizia, afirmând că ”nu se teme de un război comercial” cu Statele Unite, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat cu tarife de 100% pentru produsele chineze, ca răspuns la măsurile restrictive.

În Europa, efectele noilor reguli se resimt deja. Deşi în iulie a fost semnat un acord menit să accelereze livrările de materiale critice către continent, industria auto europeană se confruntă cu întârzieri şi blocaje în aprovizionare încă din aprilie, când China a introdus primele restricţii asupra exporturilor de pământuri rare.

Asociaţia Industriei Auto Germane (VDA) a avertizat că reglementările actuale vor avea ”consecinţe de anvergură asupra livrărilor către Germania şi restul Europei”, dar şi asupra transportului ulterior al componentelor.

”Noile restricţii vor afecta în special industriile de baterii şi semiconductori şi, implicit, întreaga industrie auto”, a declarat un purtător de cuvânt al VDA pentru CNBC.

Reprezentanţii VDA au cerut Bruxelles-ului şi guvernului de la Berlin să abordeze problema ”în mod ferm” în relaţia cu Beijingul pentru a găsi rapid o soluţie viabilă.

”Faptul este că restricţiile chineze asupra exporturilor de pământuri rare şi magneţi permanenţi, aplicate din aprilie, au agravat semnificativ situaţia aprovizionării. Noile măsuri merg acum şi mai departe,” a precizat organizaţia.

China furnizează aproximativ 70% din oferta mondială de pământuri rare, esenţiale pentru fabricarea vehiculelor electrice, semiconductorilor, turbinelor eoliene şi echipamentelor de apărare, iar orice restricţie suplimentară riscă să provoace creşteri de preţuri şi perturbări majore în lanţurile industriale globale.