Brandurile auto chinezești câștigă vizibilitate online, dar vânzările rămân modeste

Piața auto din România a înregistrat în vara 2025 o creștere spectaculoasă a vizibilității mărcilor chinezești pe platformele de anunțuri auto, potrivit datelor comunicate de Autovit.ro. Numărul anunțurilor s-a dublat față de anul precedent, iar vizualizările au crescut cu 165%. Totuși, la nivel de înmatriculări, conform DRPCIV, cifrele arată o realitate mai temperată: doar câteva mii de exemplare au ajuns efectiv pe drumurile din România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

MG domină interesul online și piața reală

MG este lider detașat în clasamentele online, cu 63% din totalul anunțurilor pentru mașini chinezești și 58% din vizite. Modelele MG HS și MG EHS s-au situat în topul căutărilor, la fel ca MG ZS și MG3.

La înmatriculări, MG a confirmat trendul pozitiv: în vara 2025, marca a reușit să vândă 846 de unități (226 în iunie, 307 în iulie și 313 în august). Astfel, MG a fost nu doar cel mai vizibil brand chinezesc online, ci și singurul care a reușit să atingă volume comparabile cu mărci consacrate.

Geely prinde tracțiune, dar timid

Geely apare în 16% din anunțurile online și a strâns 14% din vizualizările pentru mașini chinezești. Modelele cele mai populare au fost Geely Coolray și Geely Starray.

În realitate, marca a înmatriculat doar 176 de unități în vara acestui an (54 în iunie, 55 în iulie și 67 în august). Cifrele sunt departe de notorietatea online, semn că interesul nu se transformă încă în achiziții consistente.

Lynk & Co, prezentă în căutări, dar discretă la vânzări

Lynk & Co a reprezentat 7% din anunțuri și 5% din vizualizări în perioada iunie-august 2025.

La nivel de înmatriculări, marca a adunat doar 28 de unități în trei luni (7 în iunie, 17 în iulie și 4 în august). Vizibilitatea există, însă volumul rămâne marginal.

BYD, căutată online, dar cu puține livrări

Deși BYD a atras 15% din vizualizările online pentru brandurile chinezești, prezența sa pe șoselele din România este abia la început.

Între iunie și august 2025, doar 29 de unități au fost înmatriculate (1 în iunie, 0 în iulie și 28 în august). Interesul pentru modele precum Dolphin sau Seal nu s-a concretizat încă într-un val de achiziții.

BAIC și DFSK, cifre minime în piață

BAIC a reprezentat 4% din totalul anunțurilor, dar doar 12 unități înmatriculate în vara 2025 (3 în iunie, 3 în iulie, 6 în august).

DFSK a adunat 3% din vizualizări, însă la nivel de vânzări a bifat 30 de exemplare (5 în iunie, 16 în iulie, 9 în august).

Datele arată că mașinile chinezești devin tot mai vizibile pe site-urile de anunțuri, însă între intenția de achiziție și actul final există un decalaj important. Singura marcă ce reușește să convertească interesul masiv în vânzări consistente este MG. Restul brandurilor se află încă la stadiul de testare a pieței, cu volume modeste și o prezență discretă pe drumurile din România.