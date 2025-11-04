dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Audi pregătește trei modele pe care să le lanseze în 2026 / Va exista un model mai mare decât SUV-ul Q7

Daniel Simion
4 noiembrie 2025
linie-de-produse-Audi-2026
Sursa foto: Audi via Motor1
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Anul viitor va fi unul aglomerat din perspectiva lansărilor pentru Audi. Producătorul din Inglostadt pregătește lansarea a trei modele noi, dintre care o revizuire a celui mai mare SUV comercializat de Audi, Q7, dar și unul mai mare decât acesta, denumit Q9. Potrivit publicației Motor1, Audi pregătește și un vehicul electric din categoria entry-level.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Situația vânzărilor Audi nu este cea mai bună

Producătorul german se confruntă cu o scădere în vânzările de autoturisme de 11,8% anul trecut și 4,8% în perioada ianuarie-septembrie 2025. Audi a comercializat 1.175.765 de unități, în ciuda lansării modelelor A5, A6 și a SUV-ului Q5. Modelul reînnoit Q3 nu a avut timp să îndrepte situația, deoarece acesta a fost lansat în urmă cu două luni.

FOTO Audi a lansat noua generație de Q3 Sportback / Cel mai mic SUV coupé al producătorului din Inglostadt a primit noile semnalizări de pe Q3 standard

Odată cu anunțarea modelelor noi, Audi pare să fi învățat lecția după ce s-a bazat prea mult pe vehiculele electrice, ceea ce a dus la anularea modelului Q8 E-Tron și la închiderea fabricii din Bruxelles unde era construit SUV-ul electric de dimensiuni mari. Următorul Q7 își va păstra motoarele cu ardere internă, în timp ce Q9, mai mare, va fi echipat și cu motoare pe benzină. Versiunile TDI (cu motoare diesel) nu ar trebui excluse în Europa, unde acestea rămân relevante pentru vehiculele de lux de dimensiuni mari.

Audi pregătește și noi modele din gama RS

Noul model electric se va situa sub Q4 E-Tron și se preconizează o revenire la principiile care au stat la baza modelului A2. La fel ca viitoarele SUV-uri, acesta nu va adopta noul limbaj de design al Audi introdus de Concept C. Deoarece designul vehiculelor este de obicei finalizat cu doi-trei ani înainte de lansare, aceste trei modele vor păstra tema stilistică actuală, probabil cu faruri divizate și interioare cu ecrane mari.

Pe lângă noile modele, Audi pregătește și derivate RS pentru mașinile existente. Deși compania nu a specificat care dintre acestea vor apărea în 2026, RS5 pare o alegere sigură. Deoarece Audi a exclus modelele RS cu patru cilindri, iar motorul cu cinci cilindri în linie se apropie de retragere, următorul RS5 va fi probabil echipat cu un motor V6.

Audi dorește să satisfacă ambele tabere, continuând să ofere o gamă largă de vehicule cu motor cu ardere internă și electrice. Compania a renunțat la planul său anterior de a trece complet la electric până în 2033, CEO-ul Gernot Döllner sugerând recent că modelele cu motoare cu ardere internă ar putea rămâne în producție până în următorul deceniu.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...