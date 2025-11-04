Anul viitor va fi unul aglomerat din perspectiva lansărilor pentru Audi. Producătorul din Inglostadt pregătește lansarea a trei modele noi, dintre care o revizuire a celui mai mare SUV comercializat de Audi, Q7, dar și unul mai mare decât acesta, denumit Q9. Potrivit publicației Motor1, Audi pregătește și un vehicul electric din categoria entry-level.

Situația vânzărilor Audi nu este cea mai bună

Producătorul german se confruntă cu o scădere în vânzările de autoturisme de 11,8% anul trecut și 4,8% în perioada ianuarie-septembrie 2025. Audi a comercializat 1.175.765 de unități, în ciuda lansării modelelor A5, A6 și a SUV-ului Q5. Modelul reînnoit Q3 nu a avut timp să îndrepte situația, deoarece acesta a fost lansat în urmă cu două luni.

Odată cu anunțarea modelelor noi, Audi pare să fi învățat lecția după ce s-a bazat prea mult pe vehiculele electrice, ceea ce a dus la anularea modelului Q8 E-Tron și la închiderea fabricii din Bruxelles unde era construit SUV-ul electric de dimensiuni mari. Următorul Q7 își va păstra motoarele cu ardere internă, în timp ce Q9, mai mare, va fi echipat și cu motoare pe benzină. Versiunile TDI (cu motoare diesel) nu ar trebui excluse în Europa, unde acestea rămân relevante pentru vehiculele de lux de dimensiuni mari.

Audi pregătește și noi modele din gama RS

Noul model electric se va situa sub Q4 E-Tron și se preconizează o revenire la principiile care au stat la baza modelului A2. La fel ca viitoarele SUV-uri, acesta nu va adopta noul limbaj de design al Audi introdus de Concept C. Deoarece designul vehiculelor este de obicei finalizat cu doi-trei ani înainte de lansare, aceste trei modele vor păstra tema stilistică actuală, probabil cu faruri divizate și interioare cu ecrane mari.

Pe lângă noile modele, Audi pregătește și derivate RS pentru mașinile existente. Deși compania nu a specificat care dintre acestea vor apărea în 2026, RS5 pare o alegere sigură. Deoarece Audi a exclus modelele RS cu patru cilindri, iar motorul cu cinci cilindri în linie se apropie de retragere, următorul RS5 va fi probabil echipat cu un motor V6.

Audi dorește să satisfacă ambele tabere, continuând să ofere o gamă largă de vehicule cu motor cu ardere internă și electrice. Compania a renunțat la planul său anterior de a trece complet la electric până în 2033, CEO-ul Gernot Döllner sugerând recent că modelele cu motoare cu ardere internă ar putea rămâne în producție până în următorul deceniu.