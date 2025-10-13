„Battery Belt”, sub presiune: Măsurile luate de Trump împotriva vehiculelor electrice lovesc direct în inima industriei americane de baterii

Stanton, Tennessee – cu o populație de 450 de locuitori – a primit acum câțiva ani un nou vecin important: o fabrică de camioane electrice Ford și o fabrică de baterii în regim de joint-venture, care urma să angajeze 6.000 de lucrători.

Inaugurarea fabricii Ford în 2022 a declanșat un val de activitate în domeniul construcțiilor în fostele terenuri agricole de bumbac și soia din afara orașului Memphis. Muncitorii cu căști de protecție au umplut restaurantele locale. Dezvoltatorii s-au grăbit să construiască case și stații de pompieri.

Stanton este mai liniștit în aceste zile. În ultimele 18 luni, Ford a amânat în repetate rânduri fazele proiectului. Fabrica de camioane electrice ar trebui să înceapă producția inițială în 2027 și să înceapă livrările în anul următor, un calendar amânat de mai multe ori față de planul inițial de a intra în funcțiune în 2025, notează Reuters.

Ford a declarat că „va fi flexibil în ajustarea calendarului de lansare a produselor pentru a răspunde nevoilor pieței și cererii clienților, urmărind în același timp îmbunătățirea profitabilității”.

Complexul Ford face parte din așa-numita Battery Belt, o serie de fabrici care se întind în centrul Statelor Unite, de la Georgia până în Indiana. În acest deceniu au fost anunțate aproximativ 24 de proiecte de dezvoltare de baterii în valoare de zeci de miliarde de dolari, care promit să creeze zeci de mii de locuri de muncă în state dominate de republicani, precum Georgia și Kentucky.

Anul trecut, însă, entuziasmul în scădere al americanilor pentru mașinile electrice a determinat producătorii de automobile să amâne sau să renunțe la unele proiecte de fabrici. Acum, consecințele suplimentare ale recentelor schimbări de politică ale președintelui american Donald Trump se abat asupra Battery Belt.

Săptămâna trecută, CEO-ul Ford, Jim Farley, a prevăzut că vânzările de mașini electrice ar putea scădea cu aproximativ 50% după expirarea, la 30 septembrie, a creditului fiscal de 7.500 de dolari pentru cumpărători, repetând alte previziuni pesimiste pentru piața vehiculelor electrice.

Soarta incertă a acestor fabrici uriașe, de înaltă tehnologie, și a locurilor de muncă pe care le oferă a zguduit micile comunități rurale care și-au legat de ani de zile viitorul economic de aceste proiecte.

„Sincer să fiu, asta este în mintea tuturor”, a spus Allan Sterbinsky, care s-a pensionat din funcția de primar al orașului Stanton în decembrie și a susținut amplasamentul timp de ani de zile înainte ca Ford să vină în oraș. Unii locuitori se tem că Ford nu va duce la bun sfârșit proiectul fabricii, spune fostul primar.

Alții speră că compania va reutiliza terenul de 14,6 km2 dacă cererea pentru vehicule electrice nu va crește.

Un purtător de cuvânt al Ford a subliniat activitatea comunitară a producătorului auto în Stanton, inclusiv subvențiile acordate organizațiilor de siguranță publică, ca parte a unui angajament mai amplu de 9 milioane de dolari pentru această zonă.

O analiză Reuters a planurilor de investiții în baterii din SUA arată că aceste îngrijorări sunt justificate. Industria pare să se îndrepte către o supraproducție uriașă a capacității fabricilor, dacă toate aceste proiecte ar fi realizate conform planului.

Până în 2030, fabricile de baterii planificate ar oferi capacitatea de a produce între 13 și 15 milioane de vehicule electrice pe an, potrivit cifrelor furnizate Reuters de firma de cercetare Benchmark Mineral Intelligence. Dar industria ar putea avea nevoie acum doar de aproximativ un sfert din spațiul fabricilor. S&P Global Mobility prevede că în acel an vor fi produse doar aproximativ 3 milioane de vehicule electrice, iar unele dintre ele vor utiliza probabil baterii importate din alte țări.

O parte din această capacitate excedentară de aproximativ 10 milioane de vehicule electrice ar fi probabil utilizată pentru vehicule hibride și vehicule electrice cu autonomie extinsă, precum și pentru industria în plină expansiune a stocării energiei, dar există încă un decalaj considerabil, a declarat Stephanie Brinley, analist auto la S&P Global Mobility.

Eliminarea creditului fiscal de 7.500 de dolari – care a fost în vigoare timp de peste 15 ani pentru a convinge americanii să încerce mașinile ecologice – este doar cea mai vizibilă dintre mai multe măsuri anti-EV propuse de administrația Trump. Împreună, acestea pun și mai mult în pericol proiectele de baterii și alte investiții legate de mașinile electrice, spun experții. În ultimele câteva luni, mai mulți producători de automobile au anulat, amânat sau redus proiectele de vehicule electrice.

Între timp, fondul de zeci de miliarde de dolari disponibil pentru companiile care produc baterii pentru vehicule electrice pe plan intern are restricții mai stricte, care vor reduce probabil suma de bani federali care ajunge la fabricile de baterii.

„Dintr-o dată, o mare parte din ceea ce urma să beneficieze inițial de aceste credite nu mai poate beneficia în mare măsură”, a declarat Jennifer Stafeil, responsabilă fiscală pentru sectorul auto la KPMG.

Trump a declarat că nu este împotriva vehiculelor electrice, dar preferă ca consumatorii să decidă ce mașini să cumpere, fără influența guvernului. El a criticat, de asemenea, reglementările favorabile vehiculelor electrice implementate sub fostul președinte Joe Biden, despre care Trump a spus că sunt costisitoare și amenință locurile de muncă din industria auto americană.

Unul dintre cele mai mari proiecte EV din țară, fabrica de asamblare și fabrica de baterii în comun a Hyundai Motor, în valoare de 12,6 miliarde de dolari, situată lângă Savannah, Georgia, avansează. Luna trecută, proiectul a suferit un revers când autoritățile federale au efectuat o razie. Hyundai a declarat că acest incident va întârzia fabrica de baterii cu cel puțin două-trei luni.

În cei trei ani de când Hyundai a anunțat megaproiectul, 21 de furnizori și-au deschis operațiuni în apropierea amplasamentului.

„Hyundai se angajează să ofere o gamă diversificată de produse, inclusiv modele cu combustie internă, hibride, hibride plug-in și EV. Înțelegem că fiecare client este unic și ne străduim să satisfacem o gamă largă de nevoi”, a declarat un purtător de cuvânt.

Complexul se pregătește să angajeze 8.500 de angajați până în 2031 și plătește salarii cu 25% peste media județului, a declarat Trip Tollison, președintele Autorității pentru Dezvoltare Economică din Savannah.

Tollison a recunoscut că unii membri ai comunității sunt îngrijorați de viitorul incert al industriei EV în formare, care stă la baza întregii dezvoltări. El speră că Hyundai va putea trece în mod flexibil la producția de vehicule hibride dacă piața EV nu va decola.

„Așa oferiți oportunități ca aceasta pentru a scoate oamenii din sărăcie”, a spus el.