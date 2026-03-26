Șoferii români trec printr-un moment complicat, iar efectele se simt direct în buzunare. Benzina a trecut de 9 lei pe litru, în timp ce motorina a depășit pragul de 10 lei, un nivel care schimbă complet modul în care ne raportăm la fiecare drum.

Nu mai este vorba despre o scumpire de moment. Contextul geopolitic și tensiunile din piața de energie arată mai degrabă o tendință, nu o excepție, iar specialiștii spun că o revenire rapidă este puțin probabilă. Din contră, perspectivele pentru 2026 rămân incerte.

În lipsa unor măsuri rapide care să tempereze aceste creșteri, discuția se mută, inevitabil, către ce putem face fiecare dintre noi atunci când suntem la volan.

Ce poți face, concret, pentru a reduce consumul? Reducerea consumului nu ține de un singur truc. Este, mai degrabă, rezultatul mai multor obiceiuri corecte, aplicate constant.

Mașina trebuie să fie în parametri tehnici optimi

Înainte de stilul de condus, contează starea tehnică. O mașină întreținută corect, cu reviziile la zi, este primul pas spre un consum mai mic.

Un motor care funcționează cu filtre îmbâcsite, ulei neschimbat, componente neoptimizate sau erori active în bord va consuma inevitabil mai mult combustibil. Pe scurt, dacă mașina „se chinuie”, și consumul crește.

Anvelopele: Presiunea și indicele de consum

Presiunea în pneuri este esențială. O scădere de doar 0,4 bari poate crește consumul cu aproximativ 4%. De aceea, verificarea și reglarea presiunii în roți la fiecare două săptămâni ar trebui să devină o rutină, bineînțeles, respectând indicațiile producătorului.

Pentru cei care urmează să cumpere anvelope noi, merită luat în calcul și indicele de consum. Modelele cu rezistență redusă la rulare pot aduce economii vizibile în timp. Detalii pe larg despre acest subiect găsiți aici.

Aerodinamica și greutatea

Fiecare mașină are un coeficient aerodinamic (Cₓ), care arată cât de ușor „taie” aerul. Orice accesoriu montat inutil (portbagaj de plafon, suporți de biciclete, etc.) afectează acest echilibru și crește consumul.

Regula este simplă: eliminați tot ce nu folosiți.

În același timp, greutatea contează. Chiar și 10–20 kg în plus în portbagaj pot părea nesemnificative, dar se traduc în consum suplimentar, mai ales în oraș, la fiecare plecare de pe loc. Cu alte cuvinte, o curățenie de primăvară în „punga cu pungi” din mașină nu strică niciodată.

Tehnica de condus: accelerație, trepte și anticipare

Aici apare diferența reală. Inerția și relieful ar trebui să devină aliații tăi la volan.

Consumul crește cel mai mult în fazele de accelerare. De aceea, accelerațiile bruște trebuie evitate. O apăsare progresivă a pedalei este, de cele mai multe ori, suficientă.

În același timp, și reversul este valabil: frânările bruște și inutile cresc consumul pentru că pierzi energia acumulată a mașinii (energia cinetică). Practic, fiecare frânare înseamnă că vei consuma din nou combustibil pentru a readuce mașina la viteza inițială. În plus, apare și uzura prematură a sistemului de frânare.

În cazul cutiilor manuale, schimbarea treptelor la momentul potrivit este esențială. Motorul trebuie menținut în zona de eficiență, acolo unde dezvoltă suficient cuplu fără să fie forțat. Dacă mergi subturat, motorul este „în sarcină” și consumă mai mult pentru a compensa lipsa de putere. Dacă mergi supraturat, consumul crește direct din cauza turațiilor ridicate. Echilibrul este cheia.

Pentru cutiile automate, logica rămâne aceeași: modul în care apeși accelerația influențează direct comportamentul transmisiei. O accelerație lină permite cutiei să urce treptele mai repede și să mențină turații mai scăzute, în timp ce apăsările bruște determină retrogradări și turații ridicate, ceea ce duce la un consum mai mare.

Dar cea mai eficientă tehnică rămâne anticiparea traficului.

Dacă vezi un semafor roșu sau o coloană în față, nu accelera până în ultimul moment. Ridică piciorul de pe accelerație și lasă inerția să încetinească mașina, fără a o scoate din viteză. Rularea pe liber este un mit ineficient și, în anumite situații, poate deveni chiar periculoasă.

În aceste condiții, alimentarea cu combustibil este oprită, iar consumul scade practic la zero (sau, mai corect spus, aproape de zero, dar aceasta este deja o discuție tehnică în care nu intrăm acum).

Folosiți relieful în avantajul vostru, acolo unde este posibil. Nu accelerați în coborâre, lăsați mașina să ruleze, cu cutia de viteze cuplată. În schimb, atunci când urmează o urcare, începeți să accelerați ușor din timp, pentru a reduce efortul motorului în rampă.

Viteza de deplasare

La viteze mari, consumul crește rapid din cauza rezistenței aerului.

Pe autostradă, diferența dintre 130 km/h și 110 km/h poate însemna aproximativ 2 litri la 100 km. Este una dintre cele mai simple metode de a reduce consumul fără efort suplimentar.

Revenind la aerodinamică: aceasta începe să aibă o influență majoră asupra consumului de la aproximativ 90 km/h în sus. Sub acest prag, impactul este mai redus, însă la viteze mari devine factorul dominant.

Efectul este și mai vizibil în cazul SUV-urilor, care au, în general, un coeficient aerodinamic mai slab, dar și în cazul mașinilor electrice, unde autonomia este mult mai sensibilă la viteza de deplasare.

Climatizarea

Pe măsură ce temperaturile încep să crească, climatizarea devine inevitabilă.

Aerul condiționat trebuie folosit cu atenție. La viteze mici (sub 50 km/h), impactul asupra consumului variază în funcție de motorizare. Un motor de capacitate mai mică va resimți mai puternic sarcina suplimentară generată de compresorul AC, comparativ cu un motor mai mare.

În schimb, la viteze mari, geamurile deschise afectează aerodinamica atât de mult încât utilizarea AC-ului devine varianta mai eficientă.

Detalii despre cum poți răci eficient mașina găsești aici.

În contextul actual, fiecare detaliu contează. Nu există o soluție unică, dar există un cumul de obiceiuri care, aplicate corect, pot reduce consumul cu până la 20%.

În practică, asta înseamnă 10–15 litri economisiți la fiecare plin, o diferență care devine din ce în ce mai relevantă într-o perioadă în care prețurile de la pompă au ajuns să fie formate din două cifre.