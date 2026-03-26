Depășirea pragului de 10 lei pe litru pentru motorină confirmă tendințele anticipate în urmă cu câteva săptămâni, însă evoluția a fost chiar mai rapidă decât estimările inițiale, susține într-o analiză Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, scenariul care indica atingerea acestui nivel în jurul datei de 27 martie 2026 s-a materializat cu două zile mai devreme, semn că presiunile din piață sunt mai puternice decât se anticipa.

„Creșterea prețului motorinei peste pragul de 10 lei/litru nu este doar o simplă știre economică, ci rezultatul cumulativ al mai multor factori – de la cotațiile internaționale ale petrolului și cursul valutar, până la politicile fiscale și tensiunile geopolitice”, a explicat expertul.

De ce au crescut prețurile mai repede decât era estimat

Analiza indică faptul că evoluția accelerată a prețurilor este determinată de suprapunerea mai multor factori:

scumpirea petrolului pe piețele internaționale;

volatilitatea cursului de schimb;

majorările de taxe și accize;

efectele conflictelor geopolitice asupra lanțurilor de aprovizionare.

În acest context, depășirea pragului de 10 lei/litru nu reprezintă un punct final, ci începutul unei perioade mai complicate pentru piața carburanților.

Percepția publică vs. realitatea economică

Dumitru Chisăliță atrage atenția și asupra modului în care sunt percepute astfel de evoluții în spațiul public. Potrivit acestuia, estimările bazate pe date sunt adesea respinse inițial, fiind percepute drept exagerări, până în momentul în care devin realitate.

Expertul consideră că această diferență între analiză și percepție poate avea consecințe concrete, întrucât deciziile – atât la nivel individual, cât și politic – sunt uneori luate pe baza unor opinii, nu a unor evaluări riguroase.

Urmează o perioadă de ajustări și incertitudine

În opinia sa, evoluțiile recente indică faptul că piața carburanților intră într-o fază mai volatilă, în care sunt de așteptat noi ajustări de preț și reacții din partea autorităților și a companiilor.

„Nu este finalul unei povești, ci începutul uneia mai complicate”, avertizează Chisăliță, subliniind că provocarea reală nu este doar nivelul prețurilor, ci capacitatea de a înțelege și gestiona aceste schimbări într-un context economic tot mai incert.