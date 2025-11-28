Federația Europeană pentru Transport și Mediu recomandă UE să respingă cererea producătorilor auto legată de biocombustibili / Aceștia nu ar fi neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2

Comisia Europeană ar trebui să reziste solicitărilor producătorilor de automobile de a permite utilizarea biocombustibililor pentru autovehicule după 2035, afirmă Federația Europeană pentru Transport și Mediu. Cunoscut și ca T&E, grupul susține că acest tip de carburanți este disponibil în cantități limitate și nu este cu adevărat neutru din punct de vedere al emisiilor de CO 2 , potrivit Reuters.

Producătorii auto vor biocombustibili pentru motoarele cu ardere internă

Noile vehicule din Uniunea Europeană nu trebuie să aibă emisii de dioxid de carbon începând cu 2035, conform normelor menite să stimuleze vânzările de mașini electrice și să elimine treptat combustibilii fosili și motorul cu ardere internă.

Cu toate acestea, producătorii de automobile fac presiuni asupra executivului UE pentru a acorda o derogare care să permită combustibililor neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon să continue să alimenteze motoarele cu ardere internă, hibrizii plug-in și extensoarele de autonomie.

Într-un raport, T&E a subliniat modificările legislației UE din 2018 care au limitat utilizarea combustibililor pe bază de culturi, cum ar fi uleiul de palmier sau soia, favorizând uleiul de gătit uzat, animalele și alte surse pe bază de deșeuri, care reprezintă în prezent aproximativ jumătate din motorina pe bază biologică din UE.

T&E: Biocombustibilii ar duce la mai multe defrișări

T&E a afirmat că biocombustibilii produși din culturi alimentare economisesc, de obicei, doar 60% din emisiile de CO 2 în comparație cu combustibilii fosili, din cauza dioxidului de carbon emis în timpul cultivării și transportului acestora. De asemenea, aceștia riscă să ducă la defrișări.

Combustibilii mai avansați, produși din deșeuri municipale sau nămoluri de epurare, ar fi mai durabili, dar nu sunt disponibili în cantități suficiente și sunt deja alocați pentru aviație și transportul maritim. Dacă s-ar include transportul rutier, cererea UE ar putea fi de două până la nouă ori mai mare decât oferta durabilă pentru 2050.

Raportul T&E arată că permiterea utilizării biocombustibililor în autovehiculele din UE ar putea crește emisiile de CO 2 cu până la 23% în 2050. Grupul recomandă ca biocombustibilii să nu facă parte din soluția post-2035 și, dacă sunt incluși, să fie limitați la doar 5% din vânzările de autovehicule alimentate cu combustibili electronici cu adevărat neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon.