Tesla domină în continuare piața mașinilor electrice din România. Hyundai Inster și Renault 5 E-Tech urcă puternic, în timp ce Dacia Spring își pierde popularitatea

Conform datelor oficiale publicate de DRPCIV, luna octombrie 2025 a adus o dinamică interesantă pe piața mașinilor electrice din România. Deși ritmul general al înmatriculărilor rămâne moderat, apar tot mai multe modele noi, iar competiția se intensifică, mai ales între producătorii asiatici și cei europeni.

Tesla Model 3 continuă să domine topul, cu 167 de unități înmatriculate, urmată de Model Y cu 92 de exemplare. Ambele modele americane își consolidează poziția de lideri incontestabili, chiar dacă apar tot mai mulți competitori din Coreea și China.

Popularitatea Tesla arată însă și o problemă de echilibru: prea puțini rivali oferă un raport similar între autonomie, performanță și preț. În ciuda ofertelor noi de la Hyundai, Renault și BYD, Tesla rămâne referința pentru cumpărătorii români interesați de electrice autentice.

Hyundai Inster surprinde și intră direct în top 3

Cea mai mare surpriză a lunii vine de la Hyundai Inster, care debutează cu 81 de înmatriculări. Modelul de oraș, poziționat sub Kona, reușește să capteze interesul clienților datorită autonomiei realiste de peste 350 km și a unui preț competitiv.

În același timp, modelele mai mari din gamă, Hyundai Ioniq 5 (9 unități) și Ioniq 6 (2 unități), își mențin prezența discretă, dar constantă în zona premium.

Dacia Spring, odinioară liderul vânzărilor, a ajuns la doar 12 unități în octombrie, ceea ce marchează un declin clar al interesului publicului. Clienții par să se orienteze către modele noi, mai sigure și mai moderne tehnologic.

Renault 5 E-Tech Electric confirmă succesul, Scenic și Renault 4 E-Tech completează gama

Lansările recente ale mărcii franceze au avut ecou și pe piața românească. Renault 5 E-Tech Electric a fost înmatriculat în 53 de exemplare, urmat de Scenic E-Tech Electric cu 21 și Renault 4 E-Tech Electric cu 15 unități.

Această triplă prezență arată că strategia Renault începe să dea rezultate, oferind modele electrice din segmente diferite. Totuși, prețurile rămân o barieră pentru o adopție rapidă la scară mare.

BYD, ofensivă de modele, dar fără un lider clar

Producătorul chinez BYD continuă să lanseze modele noi în România, însă fără o vedetă dominantă. În total, marca a înmatriculat peste 80 de vehicule, distribuite astfel: Dolphin Surf (30), Sealion 7 (23), Atto 2 (14), Seal (14) și Seal U (7).

Deși gama BYD acoperă toate segmentele, de la hatchbackuri până la SUV-uri mari, piața locală pare reticentă la multiplicarea modelelor, preferând branduri deja consacrate.

Tot din China, Geely își face simțită prezența timid, cu 4 exemplare EX5, semn că marca își testează piața înaintea unei lansări oficiale mai ample.

Leapmotor a înmatriculat 31 de unități T03 și 4 exemplare C10, în timp ce KGM Torres EVX (fost SsangYong) a bifat 9 unități, un rezultat onorabil pentru o marcă aflată în plină rebranduire.

Ford, Kia și Volkswagen completează segmentul mainstream electric

Ford Capri, cu 18 unități, marchează o revenire importantă a mărcii americane în segmentul EV. Totuși, rămâne incert câte dintre cele 272 de unități Ford Puma înmatriculate în octombrie sunt versiuni 100% electrice, deoarece modelul este oferit și în variante mild-hybrid.

Kia EV3, un model nou, a înregistrat 7 unități, iar la nivelul grupului Volkswagen, modelele ID.3 și ID.4 cumulează peste 30 de exemplare, semn că interesul pentru electricele germane persistă, deși în scădere față de anul trecut.

Volvo EX30, cu 26 de unități, devine cel mai popular model premium compact, urmat de EX40 (4) și EC40 (2).

De partea cealaltă, Mercedes-Benz are o lună slabă, cu doar 10 unități EQA 250+, iar restul modelelor EQ (EQB, EQE, EQS, EQV, EQT) însumând doar câteva exemplare fiecare.

În segmentul de lux, Rolls-Royce Spectre rămâne o apariție rară, cu o singură înmatriculare.