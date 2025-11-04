Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în octombrie 2025 cu 11,14% față de aceeași lună din 2024, atingând un volum de 12.839 de unități.

Totuși, la nivelul primelor zece luni ale anului, piața se menține ușor în scădere, cu un total de 121.609 autoturisme noi înmatriculate, în diminuare cu 4,3% comparativ cu perioada ianuarie-octombrie 2024, când se consemnau 127.061 unități, potrivit datelor publicate de DRPCIV.

În acest context, brandurile chinezești continuă să câștige teren, confirmând interesul tot mai mare al românilor pentru modelele provenite din Asia. În octombrie, cele mai multe înmatriculări au fost realizate de MG, care și-a consolidat statutul de lider între mărcile chineze, cu un total de 340 de unități.

În topul preferințelor din gama MG s-au aflat SUV-urile ZS (145 de unități) și HS (64 de unități), urmate de versiunile hibride HS Hybrid+ (82 de unități) și MG3 Hybrid+ (36 de unități).

BYD, al doilea cel mai popular brand chinez în România, a raportat 152 de unități înmatriculate în octombrie. Cele mai căutate modele au fost BYD Seal U DM-i (64 de unități), Dolphin Surf (30 de unități) și Sealion 7 (23 de unități). Restul gamei a fost completat de Seal, Atto 2 și Seal U, modele care consolidează prezența mărcii pe segmentul electricelor și hibride plug-in.

Pe locul al treilea s-a situat Geely, cu 67 de autoturisme, majoritatea din gamele Coolray (25 de unități) și Cityray (21 de unități). Modelele Starray și EX5 au contribuit la completarea cifrelor, semn că strategia Geely de extindere pe piețele europene începe să dea rezultate. Leapmotor a urcat la 35 de unități înmatriculate, dintre care 31 sunt reprezentate de modelul T03, un microcar electric tot mai vizibil în orașele mari.

Chery a înregistrat 41 de unități în total, cu o distribuție echilibrată între SUV-urile Tiggo 7 și Tiggo 8, fiecare având peste zece exemplare înmatriculate. Mărcile Lynk & Co, DFSK, DFM și Forthing au avut prezențe mai modeste, fiecare sub 10 unități, dar continuă să își construiască treptat vizibilitatea locală.

Rivalii europeni mențin dominația în cifre, dar pierd teren la dinamismul pieței

Dacia rămâne lider absolut al pieței interne, cu 3.439 de autoturisme înmatriculate în octombrie. Modelele Logan (1.281 unități), Duster (703) și Sandero (751) continuă să fie coloana vertebrală a mărcii, în timp ce Bigster, recent intrat în gamă, a atras 438 de clienți.

Renault a raportat 906 unități, mizând puternic pe noile modele electrice și hibride. Clio, cu 331 de exemplare, rămâne bestsellerul mărcii, completat de Captur (138 de unități), Austral (72) și noul Renault 5 E-Tech Electric, care a reușit deja 53 de înmatriculări.

Volkswagen, deși prezent cu un portofoliu extins, a totalizat 709 unități, cu modele populare precum Tiguan (132), Golf (120) și Polo (120). Variantele electrice ID.3 și ID.4 se mențin la niveluri moderate, dar confirmă interesul pentru electromobilitate.

Skoda a încheiat luna cu 873 de unități, în care Octavia domină detașat cu 394 de înmatriculări, urmată de Kodiaq (115) și Superb (97).

Comparativ, brandurile chineze au depășit pragul de 600 de autoturisme noi înmatriculate în România doar în octombrie, o cifră care, deși încă modestă față de giganții europeni, arată o creștere accelerată.

Avansul vine pe fondul diversificării gamei, al prețurilor competitive și al ofertelor hibride și electrice tot mai bine adaptate cerințelor locale.