VIDEO Cât de sigur este în caz de impact Volkswagen ID. Buzz / Duba electrică cu moștenire hippie

Volkswagen ID. Buzz, reinterpretarea electrică a celebrei dube din epoca hippie, mișcare culturală a anilor 1960, a primit 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP 2025.

Pentru a ajunge la acest rezultat, Euro NCAP supune fiecare model unei serii de teste standardizate: impact frontal cu o barieră deformabilă la 50 km/h, impact frontal pe toată lățimea cu o barieră rigidă, impact lateral cu o barieră mobilă în zona ușii șoferului, test de coliziune laterală cu un stâlp rigid și teste pentru protecția gâtului în caz de impact din spate.

În plus, sunt realizate teste dedicate pentru protecția pietonilor și bicicliștilor, folosind forme de impact pentru cap și membre, precum și scenarii cu frânare automată de urgență (AEB), inclusiv situații precum deschiderea bruscă a unei uși în fața unui ciclist.

Evaluarea include și capitolul de siguranță activă, unde sunt analizate funcțiile de asistență precum frânarea automată în fața altor vehicule sau motociclete, monitorizarea șoferului, asistența la menținerea benzii și limitarea vitezei.

Modelul a obținut scoruri de 84% pentru protecția adulților, 85% pentru copii, 70% pentru utilizatori vulnerabili ai drumurilor și 73% pentru sistemele de siguranță.

Moștenirea unei legende devenite mașină electrică de familie

ID. Buzz aduce un omagiu legendarului Volkswagen Transporter, simbol al libertății și culturii hippie din anii ’60–’70. Astăzi, versiunea electrică se adresează familiilor și orașelor, păstrând spiritul original, dar adăugând tehnologii moderne de protecție.

În testele Euro NCAP, caroseria a rămas stabilă la impactul frontal, iar protecția pasagerilor în zona genunchilor și a femurului a fost bună. În cazul unui impact frontal, ID. Buzz s-a comportat bine și față de celelalte mașini implicate, limitând severitatea coliziunii pentru vehiculul advers.

Pasagerii adulți sunt protejați în mare parte foarte bine, cu excepția zonei toracelui pasagerului spate în testul frontal cu barieră rigidă, unde rezultatul a fost mai slab. La impactul lateral, airbagurile au funcționat corect, deși la testul cu stâlp lateral, cortina nu s-a desfășurat complet.

Pentru copii, modelul a obținut 85% și punctaj maxim la testele dinamice cu manechine de 6 și 10 ani. Toate scaunele auto dedicate au putut fi montate corect, iar airbagul pasagerului față poate fi dezactivat pentru scaune rear-facing.

Atenție la pietoni și tehnologii moderne de asistență

La capitolul protecția pietonilor, scorul este de 70%. Partea frontală a vehiculului oferă o protecție variabilă pentru pietoni: nivel bun în zona genunchilor și a tibiei, dar modestă la nivelul bazinului și inegală pentru cap. Sistemul de frânare automată de urgență a reacționat eficient la apariția bicicliștilor și motocicliștilor, inclusiv în situațiile în care o ușă este deschisă brusc în fața unui ciclist.

Cu 73% la Safety Assist, Buzz include limitator de viteză, sistem de menținere a benzii, monitorizare a oboselii șoferului și frânare automată de urgență. Totuși, nu dispune de detectarea distragerii atenției și nici de protecție pentru pietonii din spatele vehiculului.

Volkswagen ID. Buzz reușește să îmbine imaginea unei dube iconice cu exigențele moderne de siguranță. Obținerea celor 5 stele Euro NCAP confirmă că nostalgia poate merge mână în mână cu tehnologia și responsabilitatea.

Pe piața din România, Volkswagen ID. Buzz are un preț de pornire de aproximativ 49.300 euro (TVA inslus) pentru versiunea de bază Pure (autonomie 332 de KM), iar în funcție de echipare, suma poate depăși 77.300 de euro (versiunea ID. Buzz Pro cu ampatament lung și autonomie de 464 KM).