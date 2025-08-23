VIDEO Hyundai pregătește următoarea generație a sedanului Elantra / Va avea motorizări normale, hibride și pe GPL

Noua generație a sedanului compact Hyundai Elantra este în lucru, iar sud-coreenii au început testele pe drumurile publice în țara de origine a mărcii auto. Publicația Carscoops vorbește că a opta generație urmează a fi lansată în viitorul apropiat, întrucât ultimele două generații au fost produse pentru câte cinci ani, iar actuala generație este în producție tot de cinci ani.

Similarități de design cu Kia EV4

Hyundai va actualiza de la zero designul sedanului, cu o bară de lumini LED pe toată lățimea părții frontale, completată de lumini de rulare pe timp de zi cu LED unghiulare. Farurile vor fi poziționate pe partea inferioară a barei, la fel ca la actuala generație a SUV-ului de succes Tucson, care, la rândul său, are în lucru o revitalizare.

Se așteaptă, de asemenea, o grilă mare, de formă pătrată, cu multe colțuri ascuțite și fără curbe sau pliuri moi. Profilul lateral al noului Elantra arată, de asemenea, destul de diferit. Putem distinge o lunetă pătrată și un hayon situat mai sus decât la modelul actual, ceea ce face ca partea din spate să semene oarecum cu noul model electric Kia EV4, care și-a început producția în Slovacia.

Motorizări pe GPL pentru noua Elantra

Blogul Korean Car Blog înțelege că, la fel ca modelul actual, noul model va fi oferit cu un motor turbo de 1,6 litri cu patru cilindri și ca hibrid. În anumite piețe, este prevăzută și o versiune alimentată cu GPL. Nu există nicio confirmare cu privire la un nou model Elantra N, dar având în vedere popularitatea modelului actual, am fi surprinși dacă nu ar fi lansat un model de a doua generație.

Se așteaptă ca Hyundai să dezvăluie noul Elantra la un moment dat în cursul anului viitor, vânzările urmând să înceapă ulterior, în funcție de fiecare piață.