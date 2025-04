Bloomberg: Acțiunile Tesla au pierdut aproximativ 44% din valoarea lor în acest an / Lui Musk i se cere renunțarea la politică și întoarcerea la conducerea companiei

Acțiunile Tesla Inc. au scăzut din cauza unor noi întrebări privind rolul lui Elon Musk în guvernul federal și a incertitudinii privind planurile companiei de a introduce un vehicul electric mai ieftin, scrie Bloomberg.

Analistul Dan Ives de la Fedbush Securities a declarat că directorul executiv al Tesla ar trebui să se retragă din activitatea sa controversată la Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală și să își reorienteze atenția asupra producătorului auto. Tesla se confruntă cu un moment de „cod roșu” în timp ce se pregătește să raporteze marți câștigurile din primul trimestru, a declarat analistul.

„Musk trebuie să părăsească guvernul, să facă un pas important înapoi pe DOGE și să se întoarcă să fie CEO al Tesla cu normă întreagă”, a scris Ives într-un raport către clienți duminică. „Tesla este Musk și Musk este Tesla… și oricine crede că daunele mărcii pe care Musk le-a provocat nu sunt reale, petrece ceva timp vorbind cu cumpărătorii de mașini din SUA, Europa și Asia. Veți gândi diferit după acele discuții”.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 6% luni la ora 9:56 a.m. în New York, fiind cel mai mare declin din indicele S&P 500. Acțiunile au pierdut aproximativ 44% din valoarea lor în acest an, deoarece o reacție a consumatorilor împotriva lui Musk a contribuit la scăderea vânzărilor la nivel mondial.

Producătorul de vehicule electrice va amâna cu câteva luni lansarea producției unui model cu costuri reduse mult așteptat, a anunțat vineri Reuters. Investitorii au sperat că o versiune redusă a SUV-ului Model Y, cel mai bine vândut, ar putea relansa cererea.

În urmă cu două săptămâni, Ives și-a redus ținta de preț pentru acțiunile Tesla cu 43%, citând o criză a mărcii creată de Musk și de politicile comerciale ale președintelui american Donald Trump.

Cea mai mare îngrijorare a lui Ives a fost posibilitatea ca Tesla să fie prinsă în reacția împotriva politicilor tarifare ale lui Trump în China, unde compania a generat mai mult de o cincime din veniturile sale anul trecut. Musk a devenit, de asemenea, imaginea eforturilor lui Trump de a reduce dimensiunea și domeniul de aplicare al guvernului federal, înfuriind consumatorii progresiști care reprezintă o bază de clienți cheie pentru principalul producător american de vehicule electrice.

„Tesla a devenit, din păcate, un simbol politic la nivel global al Administrației Trump/DOGE”, a scris Ives. El a bifat apoi mai multe puncte: Acțiunile Tesla au fost zdrobite de la inaugurare, cifrele de livrare ale companiei pentru primul trimestru au fost teribile și protestele împotriva Tesla continuă. Tesla se confruntă cu „o potențială distrugere permanentă a cererii de 15%-20% pentru viitorii cumpărători Tesla din cauza daunelor pe care Musk le-a creat mărcii cu DOGE”, potrivit lui Ives.

Marți, când compania va raporta rezultatele, se va confrunta cu întrebări privind volumul vânzărilor pentru 2025, progresele înregistrate în ceea ce privește conducerea autonomă și planurile pentru o rețea de robotaxi, precum și modul în care tarifele vor afecta rentabilitatea. Rolul lui Musk la Casa Albă planează asupra tuturor aspectelor.

Musk, cea mai bogată persoană din lume, este un angajat guvernamental special, o clasificare pentru angajații federali temporari care ar trebui să lucreze doar 130 de zile pe an în funcțiile lor. Se așteaptă ca Musk să se retragă din funcția sa odată ce perioada de 130 de zile a expirat, au declarat la începutul acestei luni persoane familiarizate cu problema.

Ives a declarat că rămâne optimist cu privire la Tesla, menținând un rating ”outperform” și numind-o una dintre „cele mai disruptive companii tehnologice de pe glob în următorii ani”. Cu toate acestea, el a declarat că Tesla are nevoie de „cel mai important activ” al său – Musk – înapoi la companie cu normă întreagă.

„Vedem acest lucru ca pe un moment de bifurcație: dacă Musk pleacă de la Casa Albă, vor exista daune permanente mărcii, dar Tesla își va avea cel mai important activ și gânditor strategic înapoi ca CEO cu normă întreagă”, a scris Ives. „Dacă Musk alege să rămână la Casa Albă a lui Trump, s-ar putea schimba viitorul Tesla / daunele aduse mărcii vor crește”.