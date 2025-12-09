BMW și-a anunțat noul CEO. Milan Nedeljković va prelua conducerea grupului german în mai 2026, succedându-i lui Oliver Zipse, potrivit anunțului publicat de companie.

Decizia Consiliului de Supraveghere vine după ce Zipse, aflat la conducerea BMW din 2019, și-a anunțat intenția de a se retrage anul viitor. El va părăsi compania după Adunarea Generală a acționarilor din 13 mai, încheind o carieră de 35 de ani în cadrul grupului.

Profilul noului lider

Milan Nedeljković, în vârstă de 56 de ani, este membru al Consiliului de Administrație din 2019 și coordonează în prezent divizia de Producție. Cariera sa la BMW a început în 1993 ca ucenic. De atunci, a acumulat o experiență internațională extinsă, ocupând roluri de conducere la uzinele din Oxford, Leipzig și München.

Dr. Nicolas Peter, președintele Consiliului de Supraveghere, l-a descris pe Nedeljković drept un lider cu „viziune strategică, abilități puternice de implementare și gândire antreprenorială”. El a subliniat și capacitatea acestuia „de a inspira oamenii și de a-i uni în jurul unor valori comune”.

Recunoașterea meritelor lui Oliver Zipse

Oliver Zipse a petrecut peste un deceniu în Consiliul de Administrație și a condus BMW într-o perioadă marcată de crize globale, inclusiv pandemia COVID-19. Sub mandatul său, compania a lansat proiectul Neue Klasse, considerat cea mai amplă inițiativă strategică din istoria BMW.

Contractul lui Milan Nedeljković ca CEO se va extinde până în 2031, oferind continuitate în strategia BMW într-un moment de transformare profundă pentru industria auto.