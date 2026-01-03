dark
BMW lansează un nou brand de lux / BMW Alpina este o marcă independentă sub umbrela BMW Group

Daniel Simion
3 ianuarie 2026
Alpina-logo
Sursa foto: Malcolm Haines / Alamy / Profimedia
Grupul BMW are încă o marcă în portofoliul său, una considerată ca fiind exclusivistă. Alpina, marca de tuning dedicată modelelor BMW, trece în totalitate sub controlul bavarezilor, potrivit unui comunicat de presă al BMW. Cea mai apropiată marcă ce concurează cu Alpina este Brabus, casa de tuning pentru modele Mercedes-Benz.

Alpina nu este similară cu divizia M a BMW, întrucât modelele BMW M sunt sportive, axate pe performanță. Și modelele Alpina sunt axate pe performanță, dar cu un nivel mai mare de lux al modelelor ce poartă această emblemă. Alpina a început să prepare mașini BMW încă din 1965 sub propriul nume de marcă și a fost recunoscut ca producător de vehicule de autoritățile germane începând din 1983.

BMW-Alpina
Sursa foto: BMW Group

Brandul Alpina oferă BMW un potențial uriaș de personalizare a mașinilor, cu cu impact asupra veniturilor și marjelor obținute din modelele BMW. Potrivit bavarezilor, mașinile Alpina sunt fabricate conform unor standarde mult mai riguroase atât de materiale, cât și de construcție.

„Fiecare vehicul va fi un obiect exclusiv pentru cunoscători în căutarea extraordinarului, fără compromisuri în ceea ce privește performanța, confortul și individualitatea”, transmite BMW într-un comunicat de presă.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

