BMW lansează un nou brand de lux / BMW Alpina este o marcă independentă sub umbrela BMW Group

Grupul BMW are încă o marcă în portofoliul său, una considerată ca fiind exclusivistă. Alpina, marca de tuning dedicată modelelor BMW, trece în totalitate sub controlul bavarezilor, potrivit unui comunicat de presă al BMW. Cea mai apropiată marcă ce concurează cu Alpina este Brabus, casa de tuning pentru modele Mercedes-Benz.

Alpina nu este similară cu divizia M a BMW, întrucât modelele BMW M sunt sportive, axate pe performanță. Și modelele Alpina sunt axate pe performanță, dar cu un nivel mai mare de lux al modelelor ce poartă această emblemă. Alpina a început să prepare mașini BMW încă din 1965 sub propriul nume de marcă și a fost recunoscut ca producător de vehicule de autoritățile germane începând din 1983.

Sursa foto: BMW Group

Brandul Alpina oferă BMW un potențial uriaș de personalizare a mașinilor, cu cu impact asupra veniturilor și marjelor obținute din modelele BMW. Potrivit bavarezilor, mașinile Alpina sunt fabricate conform unor standarde mult mai riguroase atât de materiale, cât și de construcție.

„Fiecare vehicul va fi un obiect exclusiv pentru cunoscători în căutarea extraordinarului, fără compromisuri în ceea ce privește performanța, confortul și individualitatea”, transmite BMW într-un comunicat de presă.