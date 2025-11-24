Range Rover Evoque va fi relansat ca un SUV electric în 2027 / Grupul Jaguar Land Rover își revizuiește gama de produse

Range Rover Evoque va fi reinventat pentru a treia generație cu propulsie electrică, când va fi lansat la sfârșitul acestui deceniu, ca piesă finală într-o gamă revizuită de Range Rover. Autocar transmite că noul Evoque va fi bazat pe o platformă de arhitectură modulară electrificată (EMA) a JLR, care va sta și la baza următoarei generații de Range Rover Velar.

Evoque va rămâne punctul de intrare în lumea Land Rover

La fel ca fratele său de gamă mai mare, se așteaptă ca următoarea generație Evoque să fie comercializată inițial ca vehicul electric. Această mișcare este considerată a fi vitală pentru menținerea în viață a mărcii în următorul deceniu și dincolo de acesta. Cu toate acestea, în timp ce Velar urmează să sufere o repoziționare radicală, Evoque va rămâne punctul de intrare în gama Range Rover, având în vedere popularitatea sa în rândul cumpărătorilor.

Acest lucru este valabil în special în Marea Britanie, unde a fost cel mai bine vândut model JLR în acest deceniu, reprezentând 40% din totalul vânzărilor Range Rover. Un Evoque electric a fost propus pentru prima dată în strategia radicală Reimagine a JLR în 2021. Cu toate acestea, noul EV nu este așteptat până cel puțin la sfârșitul anului 2027, livrările urmând să înceapă probabil un an mai târziu, la un deceniu după lansarea modelului actual.

Apariția sa va încununa o perioadă de reînnoire intensă pentru marcă, cu primul Range Rover complet electric, noul Velar la scurt timp după aceea și Range Rover Sport EV la începutul anului 2027. Range Rover-ul trebuia să fie lansat la finalul acestui an, dar JLR a amânat lansarea până la prima jumătate a anului 2026, alături de noile modele Jaguar.

Sistemul de propulsie, bazat pe o arhitectură de 800 V

Noul Evoque va fi complet revizuit în comparație cu modelul pe care îl înlocuiește. Acesta va împărtăși noua sa platformă EMA nu numai cu Velar, ci și cu viitorul „Defender Sport”, iar toate cele trei modele vor fi produse la uzina JLR din Halewood, Marea Britanie, unde este construit actualul Evoque.

Arhitectura skateboard de 800 V a fost proiectată cu accentul pe energia electrică. Va utiliza motoare construite intern și baterii de la fabrica de baterii Agratas a companiei-mamă Tata din Somerset, care urmează să se deschidă în 2027, după ce lucrările au început în această vară. Datele tehnice privind sistemul de propulsie al modelului electric Evoque sunt încă secrete, dar având în vedere că rivalii săi, precum noul Mercedes-Benz GLA electric, sunt estimați să ofere o autonomie de peste 600 de kilometri, noul Evoque va trebui să fie competitiv în acest sens.

Timpii de încărcare rapizi vor fi disponibili datorită sistemului EMA de 800 V. Cu toate acestea, JLR a declarat anterior că EMA a fost proiectat pentru a acomoda o unitate de extindere a autonomiei, deși cu un motor mic pe benzină.

Aspectul noului Evoque, o evoluție a generației actuale

Deși elementele sale de bază vor fi supuse unei revizuiri radicale, designul modelului Evoque va fi probabil mai degrabă o evoluție a celui actual. O astfel de abordare ar reflecta progresul observat la lansarea modelului de a doua generație în 2018. Cu toate acestea, introducerea platformei EMA de tip skateboard ar putea schimba dimensiunile modelului, a sugerat fostul CEO Thierry Bolloré.

Francezul a spus că EMA „va aduce proporții și capacități unice mașinilor pe care le vom produce”. Acest lucru este valabil în cazul noului Velar, iar prototipurile de testare sugerează că acesta va avea o formă a caroseriei care va revoluționa genul și, posibil, un al treilea rând de scaune.

Posibil aspect al noului Range Rover Evoque. Sursa foto: Autocar

Este probabil ca acest lucru să se traducă într-un spațiu mai mare pentru pasagerii din spate și puțin mai mult spațiu în portbagaj, care are în prezent o capacitate de 591 de litri – deja printre cele mai bune din clasa sa. Se așteaptă ca interiorul să continue să fie dotat cu materiale de lux și să adopte un design minimalist, centrat pe tehnologie.