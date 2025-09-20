dark
BMW promite că noul iX3 va fi fiabil / Acesta este primul vehicul definit de software, dotat cu cinci supercomputere

Daniel Simion
20 septembrie 2025
Sursa foto: BMW Group
BMW a promis că primul său vehicul definit de software, SUV-ul electric iX3, nu va suferi probleme de software care au afectat competitorii săi, titrează Autocar. SUV-ul electric, care face parte din seria Neue Klasse, se bazează pe o nouă platformă EV și dispune de o nouă arhitectură de calcul construită în jurul a patru cipuri supercomputer care gestionează toate funcțiile cheie ale vehiculului.

BMW va evita bug-urile pe care alți producători le au

În timp ce rivalii precum Volvo și Grupul Volkswagen s-au luptat cu eforturile lor de a dezvolta vehicule definite de software, șeful BMW Neue Klasse, Mike Reichelt, este încrezător că firma sa va evita bug-urile și problemele cu partea de software dezvoltată in-house.

„Pentru noi a fost foarte important (să dezvoltăm pachetul software intern). Este ca transformarea de la motorul cu ardere internă la mobilitatea electrică: cel mai mare pas este atunci când ajungi la această schimbare în mijlocul companiei”, spune Mike Reichelt, șeful BMW Neue Klasse.

Acesta mai spune că fiecare inginer al BMW se ocupă de această nouă tehnologie, iar, pentru el, este un eșec să considere că poate lua dezvoltarea digitală din surse externe, iar restul să producă mașini „așa cum s-a făcut în ultimii 20 de ani”. Spre exemplu, în departamentul Driving Experience al BMW, jumătate dintre ingineri lucrează în domeniul electric sau electronic, iar numărul lor crește puțin câte puțin lunar.

