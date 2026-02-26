După ce Mercedes-Benz a decis să pună frână ambițiilor sale privind conducerea automatizată de Nivel 3, și BMW pare că merge în aceeași direcție. Constructorul bavarez renunță la sistemul său „Personal Pilot L3″, mizând din nou pe soluții de Nivel 2+, considerate mai fezabile comercial și mai ușor de implementat pe scară largă.

Potrivit publicației Automobilwoche, sistemul de conducere înalt automatizată introdus în 2024 va fi eliminat odată cu faceliftul programat pentru aprilie 2026 al modelului BMW 7 Series.

Practic, BMW trage linie după doar doi ani.

Ce promitea „Personal Pilot L3″ și de ce n-a funcționat

„Personal Pilot L3” permitea rularea autonomă pe autostradă la viteze de până la 60 km/h, în special în ambuteiaje sau trafic lent. Mașina prelua complet controlul – direcție, accelerație, frânare și distanță față de vehiculul din față.

În tot acest timp, șoferul putea să citească e-mailuri sau să desfășoare alte activități, cu obligația de a rămâne pregătit să intervină la nevoie. Sună bine în teorie. În practică însă, utilizarea era limitată, iar costurile ridicate. Sistemul necesita senzori Lidar scumpi și funcționa exclusiv pe autostradă. Nici măcar acolo nu era disponibil la viteze normale de croazieră, ceea ce îi reducea semnificativ atractivitatea.

Calculul comercial: de la 6.000 la 1.450 de euro

Decizia de a reveni la Nivelul 2 ar putea părea un pas înapoi. Din punct de vedere comercial, însă, calculele sunt diferite.

Clienții versiunilor noi ale BMW 7 Series și ale variantei electrice BMW i7 nu vor mai plăti 6.000 de euro pentru această tehnologie. Noul sistem ar urma să fie tarifat la nivelul celui oferit pe BMW iX3 – adică 1.450 de euro.

Iar iX3 nu este un model oarecare. Este primul reprezentant al viitoarei generații „Neue Klasse„, platformă care va defini direcția tehnologică și vizuală a mărcii în următorii ani. De altfel, faceliftul Seriei 7 din aprilie va fi primul care va prelua designul și soluțiile tehnice din această nouă arhitectură.

„Motorway Assistant” și noua strategie

În centrul noii strategii se află „Motorway Assistant„. Sistemul permite rularea cu mâinile luate de pe volan la viteze de până la 130 km/h, însă cu condiția clară ca șoferul să rămână atent – celebrul principiu „hands-off, eyes-on„.

Mașina menține banda și poate chiar să efectueze schimbări de bandă automat, fiind suficientă o privire a conducătorului auto pentru confirmare.

Pe BMW iX3, acest sistem nu este standard. El face parte din pachetul opțional „Motorway & City Assistant”, disponibil pentru 1.450 de euro.

Pachetul include și funcții pentru mediul urban: la lansarea în Germania, City Assistant poate opri la semafor la culoarea roșie și reporni automat.

Alte funcții pentru situații urbane mai complexe vor fi activate ulterior prin actualizări software over-the-air. Un detaliu important pentru extinderea globală: BMW a obținut certificarea DCAS pentru acest sistem, ceea ce permite implementarea lui în 60 de țări.

Mercedes face același pas înapoi

Contextul este relevant. Recent, și Mercedes-Benz a pus pe pauză programul său de Nivel 3. Sistemul „Drive Pilot”, disponibil din 2021 pe Mercedes-Benz S-Class și Mercedes-Benz EQS, permitea rularea autonomă pe autostradă la viteze de până la 95 km/h.

Acesta este acum retras treptat. În locul său, Mercedes introduce „MB.Drive Assist Pro”, un sistem de Nivel 2++ combinat cu navigație, conceput pentru o conducere parțial automatizată, similară cu FSD (Supervised) dezvoltat de Tesla.

Concluzia este clară: deși Nivelul 3 rămâne o etapă tehnologică importantă, producătorii premium par să considere că, momentan, raportul dintre costuri, limitări legale și utilizare reală nu justifică investiția la scară largă.

Iar până când infrastructura și legislația vor permite exploatarea completă a potențialului, Nivelul 2+ rămâne soluția pragmatică.