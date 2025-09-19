FOTO După Duster Pick-Up, Dacia lansează Cargo, o altă versiune surpriză

După ce săptămâna aceasta Dacia a prezentat noua variantă Duster Pick-Up pentru piața din România, aflăm că producătorul din Mioveni a lansat și o versiune Cargo a SUV-ului Duster, destinată însă pieței de vehicule comerciale ușoare din Marea Britanie.

Informația a fost publicată pe site-ul oficial dacia.co.uk și marchează extinderea gamei către clienții care au nevoie de un vehicul practic, dar și capabil în teren accidentat.

Modelul păstrează robustețea lui Duster, dar renunță la bancheta spate, înlocuită cu o podea plană de încărcare. În acest fel, Duster Cargo oferă un spațiu util de până la 1.149 de litri și o sarcină maximă de 430 kg.

Conversie de fabrică și garanție inclusă

Transformarea în vehicul comercial nu se face aftermarket, ci direct din fabrică, ceea ce asigură păstrarea garanției de trei ani sau 96.000 km (60.000 mile). Clienții pot opta și pentru un program special dedicat, prin care garanția poate fi extinsă până la șapte ani sau 120.000 km (75.000 mile), cu condiția efectuării reviziilor în rețeaua oficială.

Interiorul de marfă este separat de cabina pasagerilor printr-un perete despărțitor din plasă metalică. Podeaua din lemn este finisată cu un material rezistent la uzură, iar ancorajele metalice și husa de încărcare ajută la fixarea și protejarea bunurilor transportate.

Motorizări hibride pentru eficiență și tracțiune integrală

Oferta include două variante electrificate. Prima este Hybrid 155, cu motor pe benzină de 109 CP și două motoare electrice, completată de o cutie automată cu patru trepte dedicate motorului termic și două pentru partea electrică. Sistemul permite rularea în regim exclusiv electric pe distanțe scurte, mai ales în oraș.

Cealaltă opțiune este Mild Hybrid 130 4×4, care combină un motor de 1,2 litri turbo cu un sistem electric de 48V. Această variantă aduce avantajul tracțiunii integrale și al noului sistem 4×4 Terrain Control, cu cinci moduri de rulare. Garda la sol de 217 mm și sistemul de control adaptiv la coborâre fac din Duster Cargo un vehicul potrivit pentru drumuri dificile.

Dotări standard generoase

Duster Cargo se comercializează într-un singur nivel de echipare, Expression, dar lista de dotări standard este extinsă. Printre acestea se numără jante de 17 inci, faruri LED, bare longitudinale pe plafon, aer condiționat, frână de parcare electrică, display central de 10,1 inci cu Android Auto și Apple CarPlay, precum și un pachet complet de sisteme de siguranță și asistență, inclusiv frânare automată de urgență, cameră video pentru marșarier și recunoașterea semnelor de circulație.

În Marea Britanie, prețurile pornesc de la 22.995 lire (27.100 euro) fără TVA pentru Mild Hybrid 130 4×4 și de la 23.595 lire (27.900 euro) fără TVA pentru Hybrid 155. Primele livrări sunt programate pentru finalul acestui an.

Disponibilitatea pe alte piețe europene urmează să fie confirmată, dar Duster Cargo are toate șansele să devină o opțiune atractivă pentru firmele care caută un vehicul de lucru cu valențe off-road și costuri reduse de achiziție și întreținere.