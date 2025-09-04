FOTO Cum arată Dacia Bigster după tuning: jante uriașe și capotă cu prize de aer

Dacia Bigster nici nu a apucat să își facă loc pe șoselele din România și deja a intrat în vizorul atelierelor de tuning din Europa. Redust, un studio de design auto din Germania, a publicat primele imagini cu propria versiune a SUV-ului, iar transformarea este cel puțin neobișnuită pentru o Dacia.

În locul designului simplu și robust care caracterizează modelul de serie, Bigster-ul modificat de Redust adoptă o caroserie bicoloră, alb cu accente negre lucioase, jante masive cu design sportiv și o capotă prevăzută cu prize de aer. Bara față a fost redesenată, cu linii mult mai agresive, în timp ce aripile lărgite dau mașinii un aspect mai musculos și o postură mai impunătoare. Pasajele roților au primit bandouri negre din material lucios.

Grila frontală a primit o interpretare nouă, cu un design schimbat și inserții de negru lucios, care sugerează un caracter sportiv. Nu este însă clar dacă aceste prize sunt funcționale sau doar elemente de design. Cert este că Bigster, în varianta de serie, nu ar avea nevoie de o răcire suplimentară sofisticată, întrucât motoarele sale cu trei și patru cilindri sunt orientate mai degrabă către eficiență și accesibilitate decât către performanțe extreme.

Și partea din spate a primit modificări vizibile: hayonul a fost decorat cu o inserție neagră care pare realizată din fibră de carbon sau cel puțin dintr-un material ce imită aspectul acesteia. Este un detaliu care accentuează impresia de sportivitate și apropie SUV-ul de zona modelelor premium.

Galerie foto

Dacia Bigster cu accente negre și caroserie bicoloră

Privit per ansamblu, acest Bigster modificat se îndepărtează puternic de imaginea pragmatică și accesibilă promovată de Dacia și intră într-o zonă estetică rezervată de obicei SUV-urilor premium. Liniile și lățimea accentuată prin elemente aerodinamice fac ca modelul să pară mult mai apropiat de un showcar decât de un SUV de familie.

Deocamdată nu există informații despre costul unui astfel de pachet de tuning propus de Redust. Știm însă care este baza: în România, Dacia Bigster are un preț de listă de 23.350 de euro pentru echiparea Essential și 26.750 de euro pentru echiparea Extreme. Raportat la aceste valori, transformarea semnată de tunerii germani ar putea ridica modelul în zona estetică a unor SUV-uri mult mai scumpe, chiar dacă partea tehnică rămâne aceeași.

Chiar dacă Dacia Bigster va rămâne în esență un SUV accesibil, destinat unui public larg, proiectul nemților demonstrează potențialul de personalizare al acestui model. Iar faptul că deja a atras atenția atelierelor de tuning confirmă interesul ridicat de care se bucură noul SUV românesc.