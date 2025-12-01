Peugeot ar putea lansa un nou model de mașină de oraș în stilul vechiului 108, dacă noua categorie „E-car” a UE va reuși să redea viabilitatea acestor modele, potrivit Autocar. Peugeot a retras modelul 108, care împărțea aceeași platformă cu Citroën C1 și Toyota Aygo, de la vânzare în urmă cu aproximativ patru ani, iar supermini-ul mai mare 208 a fost modelul de intrare al mărcii de atunci.

Compania ar putea reveni în segmentul supermini

Retragerea modelului 108 a pus capăt unei tradiții de trei decenii de mașini urbane Peugeot, o linie de modele care a început cu modelul 106 în 1991. Acesta a venit ca parte a unui exod în masă din „segmentul A”, unde reglementările și costurile de producție crescute au redus marjele de profit până la punctul de a deveni neviabile.

Modelul Citroën similar a fost, de asemenea, eliminat, iar rivalii, printre care Ford Ka, Vauxhall Viva și Škoda Citigo, s-au retras cam în același timp. Însă acum, CEO-ul Peugeot, Alain Favey, a dat un semnal puternic că compania ar putea reveni în acest segment, dacă legiuitorii vor aproba un nou cadru de reglementare pentru mașinile mici, care să ajute producătorii să le construiască în mod profitabil.

„Nu cu mult timp în urmă, am vândut peste un milion de mașini din segmentul A. Așadar, cu siguranță, dacă va exista această nouă categorie care ne va permite să producem mașini mai mici în mod profitabil, atunci evident că va exista un loc pentru Peugeot în acest segment, așa cum a existat și în trecut”, a declarat Alain Favey, CEO-ul Peugeot.

Dacia și BYD au la rândul lor planuri pentru un „E-car”

Favey se referea la categoria „E-Car” propusă, pe care UE ar putea-o introduce în încercarea de a stimula producătorii de mașini să revină la modele ultracompacte și accesibile, precum vechiul model 108.

Detaliile nu au fost încă finalizate, dar noul cadru ar urma să reducă unele dintre costurile de producție ale mașinilor mici prin reducerea numărului de reglementări și tehnologii obligatorii care trebuie luate în considerare, astfel încât să se poată obține marje de profit mai viabile din prețurile de listă scăzute.

Măsura a fost salutată de industrie ca un potențial precursor al unei noi ere a mașinilor de oraș accesibile, producători precum Dacia și BYD sugerând planuri de lansare a unor noi modele mici în regiune. Totodată, și noul Renault Twingo ar putea fi considerat un rival pentru noul Peugeot.

Citroën a sugerat un succesor pentru 2CV

Citroën, compania soră a Peugeot, a sugerat, de asemenea, că un mediu de reglementare mai favorabil ar putea deschide calea pentru un succesor al modelului 2CV, și este probabil ca orice echivalent Peugeot să aibă o relație tehnică strânsă, așa cum a fost cazul cu modelele 108 și C1. Dar Favey a subliniat că Peugeot nu ar lua în considerare reintrarea în segmentul A decât dacă ar exista un nou set de reguli care să îi permită să obțină profit.

„Astăzi nu există loc pentru o mașină din segmentul A, deoarece practic toată lumea părăsește acest segment (pentru că) nu există nicio modalitate de a face profitabil un astfel de automobil la un preț atât de mic, atâta timp cât trebuie să-l dotezi cu atât de multe echipamente”, a declarat fostul CEO al Peugeot, Linda Jackson.

Favey a recunoscut importanța și relevanța tehnologiilor obligatorii și a reglementărilor de siguranță ale UE, dar a afirmat că acestea sunt incompatibile cu vânzarea de mașini ultra-accesibile. Acesta susține că, dacă producătorii vor trebui să monteze echipamente care să determine creșterea prețurilor mașinilor, „va veni un moment în care mașinile vor deveni prea scumpe pentru ca oamenii să le poată cumpăra”.