Tineri din medii defavorizate se pot înscrie în luna ianuarie pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundaţia pentru Comunitate pe bază de concurs de proiecte, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al fundaţiei, tinerii interesaţi se pot înscrie online sau pot trimite proiectele prin poştă până pe 27 ianuarie.

Formularul de înscriere şi alte informaţii sunt disponibile pe website-ul Fundaţiei Pentru Comunitate – https://pentrucomunitate.ro/permis.

Prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a unsprezecea ediţie, se acordă finanţare necesară obţinerii permisului de conducere – costurile şcolii de şoferi şi cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze şi tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 18 şi 25 de ani, pentru care existenţa permisului este o condiţie sau un avantaj în obţinerea unui loc de muncă ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuţiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

Prima ediţie a fost lansată în 2015, fiind al patrulea program de responsabilitate socială conceput pe termen lung, organizat de Fundaţia Pentru Comunitate, cu finanţarea companiei MOL România.