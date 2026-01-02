dark
Şcoală de şoferi pentru tineri din medii defavorizate / Înscrierile în programul social de finanțare a costurilor încep în luna ianuarie

Redacția TechRider
2 ianuarie 2026
elev la scoala de soferi cu instructorul in dreapta
Photo by Orkun Azap on Unsplash
Tineri din medii defavorizate se pot înscrie în luna ianuarie pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundaţia pentru Comunitate pe bază de concurs de proiecte, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al fundaţiei, tinerii interesaţi se pot înscrie online sau pot trimite proiectele prin poştă până pe 27 ianuarie.

Formularul de înscriere şi alte informaţii sunt disponibile pe website-ul Fundaţiei Pentru Comunitate – https://pentrucomunitate.ro/permis.

Prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a unsprezecea ediţie, se acordă finanţare necesară obţinerii permisului de conducere – costurile şcolii de şoferi şi cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze şi tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 18 şi 25 de ani, pentru care existenţa permisului este o condiţie sau un avantaj în obţinerea unui loc de muncă ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuţiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

Prima ediţie a fost lansată în 2015, fiind al patrulea program de responsabilitate socială conceput pe termen lung, organizat de Fundaţia Pentru Comunitate, cu finanţarea companiei MOL România.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

