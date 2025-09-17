FOTO Noua Dacia Duster Pick-Up cu dublă cabină: cât costă în România și ce oferă

Potrivit unui comunicat transmis de Dacia, constructorul român introduce pe piață o nouă versiune a modelului Duster: Pick-Up cu cabină dublă.

Dezvoltat împreună cu carosierul Romturingia, acest vehicul utilitar este gândit pentru un dublu rol, atât de mașină de familie, cât și de partener de lucru pentru transportul de materiale.

Noul Duster Pick-Up păstrează dimensiunile versiunii de serie, dar adaugă o benă de încărcare de 1.050 mm x 1.000 mm, capabilă să transporte până la 430 kg. Oblonul are un sistem simplu de acționare, iar cele două șine metalice cu inele de ancorare permit fixarea facilă a mărfurilor.

În habitaclu, modelul vine cu patru locuri și introduce, pentru pasagerii din spate, o cotieră centrală, o premieră pentru un Duster Pick-Up. Configurația îl face potrivit pentru cei care caută atât spațiu de transport, cât și confort pentru echipă sau familie.

Gama de motorizări și echipamente disponibile

Duster Pick-Up poate fi comandat cu două opțiuni de motorizare, ambele conforme cu normele Euro 6: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4×4. Oferta de echipare include trei versiuni: Expression, Extreme și Journey. În funcție de variantă, mașina poate integra sisteme moderne de siguranță precum frânarea automată de urgență, asistența la coborârea pantei, recunoașterea semnelor de circulație sau camera multi-view.

Clasificat N1, Pick-Up-ul beneficiază de toate elementele de siguranță regăsite pe Duster-ul standard. Lista include airbag-uri frontale și laterale, ABS și ESP, precum și sisteme de asistență utile pentru șoferii care circulă des pe drumuri dificile.

Comenzile pentru Duster Pick-Up sunt deschise începând cu 17 septembrie, în toată rețeaua de dealeri Dacia. Prețul de pornire este de 25.983 de euro fără TVA, iar clienții pot alege dintre șapte culori de caroserie, de la Glacier White și Pearl Black până la nuanțe mai neobișnuite, precum Terracota Brown sau Lichen Kaki.

CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni:

Lungime: 4.345 mm

Lățime: 1.813 mm

Înălțime: 1.656 mm

Gardă la sol gol (versiune 4×4): 224 mm

Lungimea de încărcare a benei: 1.050 mm

Lățimea de încărcare a benei : 1.000 mm

Sarcina utilă: 430 kg