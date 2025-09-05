Piața auto din România în primele 8 luni din 2025 / Dacia domină, ofensiva chineză e doar în faza de test

În luna august 2025, înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 51,67% față de aceeași lună din 2024, ajungând la 15.125 de unități, potrivit datelor ACAROM. Totuși, dacă privim intervalul ianuarie-august 2025, piața rămâne în scădere cu 10%, totalizând 95.843 de mașini înmatriculate, față de 106.534 în aceeași perioadă a anului trecut.

Topul primelor opt luni confirmă dominanța brandurilor consacrate: Dacia conduce detașat cu aproape 27.000 de unități, urmată de Toyota și Skoda. În clasamentul oficial nu apare niciun brand chinezesc, deși în ultimii doi ani s-a vorbit intens despre ofensiva constructorilor din China.

Clasamentul celor mai înmatriculate autoturisme noi în România, în perioada ianuarie–august 2025

Dacia – 26.878 unități

Toyota – 9.277 unități

Skoda – 7.385 unități

Volkswagen – 6.526 unități

Hyundai – 6.124 unități

Renault – 5.777 unități

Ford – 4.549 unități

Mercedes-Benz – 3.808 unități

BMW – 3.554 unități

Suzuki – 3.022 unități

Ofensiva chineză e în faza de test

Conform statisticilor DRPCIV pentru luna august, mai multe mărci chinezești au început să prindă vizibilitate în România, dar în volume încă reduse. Cel mai mare număr de înmatriculări îl are MG, parte a grupului SAIC Motor, care a ajuns la 313 unități. Modelul ZS rămâne principalul motor al creșterii, însă apar și primele exemplare ale roadsterului electric Cyberster, care promite să atragă atenția tinerilor clienți.

Geely ocupă locul secund ca prezență între mărcile chinezești, cu 67 de unități, în special SUV-urile Coolray și Starray. Alte branduri cu rezultate modeste, dar cu modele diversificate, sunt BYD (28 de unități, cu accent pe SUV-ul plug-in hybrid Seal U DM-i), Chery și DFSK, fiecare cu câte 9 unități.

Modele noi și branduri exotice

August a adus și debuturi punctuale. Leapmotor a înmatriculat primul său SUV electric, C10, iar Jetour a testat piața cu un singur exemplar Traveler T2. Lynk & Co, brand premium din grupul Geely, a bifat patru unități, semnalând o poziționare între mainstream și premium.

Interesant este și cazul BAIC, cunoscut pentru vehicule off-road, care a intrat pe piața locală cu șapte unități, majoritatea SUV-uri. În plus, Forthing, parte a Dongfeng, a prins două unități, o prezență mai degrabă simbolică.

Deși MG începe să conteze în cifre absolute, restul mărcilor chineze rămân la nivel experimental, cu volume reduse și modele răspândite pe segmente diferite. Contrastul dintre previziunile privind o „invazie” a mașinilor chinezești și realitatea din statistici arată că, în România, clienții preferă în continuare mărcile consacrate. Totuși, ritmul de creștere al unor branduri precum MG sau Geely sugerează că pe termen mediu piața ar putea fi mai receptivă la oferta venită din China.