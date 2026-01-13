Bosch mizează pe inteligența artificială: Cum funcționează habitaclul auto bazat pe IA, senzorii inteligenți și „ADN-ul digital” Origify

Grupul Bosch a prezentat, la ediția din 2026 a Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, o serie de tehnologii centrate pe inteligența artificială și software, estimând că vânzările sale din software și servicii vor depăși pragul de șase miliarde de euro până la începutul următorului deceniu, relatează Interesting Engineering.

Reprezentanții companiei au subliniat că software-ul devine elementul central în dezvoltarea produselor, cu un rol tot mai important în interacțiunea dintre oameni și tehnologie. „Într-o lume tot mai digitală, software-ul este motorul invizibil al progresului”, au transmis oficialii Bosch, precizând că integrarea strânsă dintre hardware și software este esențială pentru valorificarea completă a potențialului tehnologic.

Potrivit Tanjei Rückert, membru în consiliul de administrație al Robert Bosch GmbH, compania urmărește să creeze „produse și soluții inteligente, centrate pe oameni”, mizând pe experiența acumulată în domeniile hardware și software.

Bosch se așteaptă ca, până la începutul deceniului următor, să genereze peste 6 miliarde de euro din software și servicii, aproximativ două treimi din aceste venituri urmând să provină din divizia de Mobilitate. În paralel, grupul anticipează că vânzările de software, tehnologie de senzori, computere de înaltă performanță și componente de rețea se vor dubla până la mijlocul anilor 2030, depășind 10 miliarde de euro. În acest context, Bosch a anunțat investiții de peste 2,5 miliarde de euro în inteligența artificială până la finalul lui 2027.

Habitaclul auto bazat pe IA și tehnologiile „by-wire”

Unul dintre principalele puncte de atracție ale standului Bosch a fost noul concept de habitaclu auto bazat pe inteligență artificială, conceput ca un sistem „all-in-one” care permite personalizarea avansată a mediului din vehicul. Soluția integrează un model lingvistic de mari dimensiuni, care permite șoferilor să comunice natural cu mașina, dar și un model lingvistic vizual, capabil să interpreteze ce se întâmplă atât în interiorul, cât și în exteriorul vehiculului.

Pe baza acestor date, sistemul poate, de exemplu, să identifice automat un loc de parcare la sosirea la destinație sau să genereze procese-verbale pentru întâlnirile online desfășurate din mașină.

Bosch și-a consolidat totodată poziția de furnizor de sisteme „by-wire”, tehnologii care înlocuiesc conexiunile mecanice ale frânelor și direcției cu semnale electrice. Potrivit companiei, soluțiile „brake-by-wire” și „steer-by-wire” ar putea genera venituri cumulate de peste 7 miliarde de euro până în 2032, pe fondul creșterii interesului pentru vehicule definite de software și pentru conducerea automatizată.

Radar Gen 7 și controlul avansat al mișcării

Bosch a prezentat și noul Radar Gen 7 Premium, care își face debutul mondial la CES 2026. Senzorul promite o precizie unghiulară ridicată și o rază mare de detecție, fiind capabil să identifice obiecte mici, precum paleți sau anvelope, la distanțe de peste 200 de metri. Tehnologia este destinată îmbunătățirii funcțiilor de asistență la conducere, inclusiv a pilotului de autostradă.

În paralel, software-ul Bosch Vehicle Motion Management permite controlul centralizat al frânelor, direcției, sistemului de propulsie și șasiului, facilitând coordonarea actuatoarelor și adaptarea comportamentului vehiculului la stilul șoferului. Compania susține că această soluție poate reduce mișcările de ruliu în viraje și de tangaj în traficul aglomerat, contribuind la creșterea confortului și la prevenirea răului de mișcare.

Inovații pentru eBike și senzori inteligenți

În domeniul mobilității alternative, Bosch a extins funcționalitățile aplicației eBike Flow, care permite acum utilizatorilor să marcheze bicicletele sau bateriile ca fiind furate. În acest mod, revânzarea devine mai dificilă, întrucât aplicația poate alerta potențialii cumpărători sau autoritățile atunci când un produs marcat este conectat la sistem.

Compania a prezentat și noua platformă de senzori BMI5 IA MEMS, care integrează funcții de inteligență artificială pentru recunoașterea mișcărilor, pozițiilor și contextelor. Acești senzori sunt destinați aplicațiilor de realitate virtuală și augmentată, dar și roboticii, unde pot ajuta roboții să își recunoască mediul și să navigheze mai precis.

Parteneriat extins cu Microsoft și soluția Origify

Bosch a anunțat, la CES, continuarea colaborării cu Microsoft în cadrul inițiativei „Manufacturing Co-Intelligence”, urmând să semneze un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială agentică. Scopul este optimizarea proceselor de producție, mentenanță și logistică prin interpretarea automată a unor volume mari de date și luarea de decizii autonome.

Printre beneficiile menționate se numără reducerea timpilor de nefuncționare și scăderea costurilor de producție, prin detectarea timpurie a abaterilor din fabrici. Unul dintre primii clienți ai acestei soluții este compania Sick AG.

Un alt punct important al prezentării Bosch a fost Origify, o tehnologie care oferă produselor un „ADN digital”. Soluția analizează caracteristicile unice ale suprafeței unui obiect pentru a-i crea o identitate digitală imposibil de reprodus, fără a utiliza etichete, cipuri sau coduri suplimentare. Autenticitatea poate fi verificată ulterior printr-un flux video live, care indică în câteva secunde dacă produsul este original sau contrafăcut.