Guvernul condus de Ilie Bolojan va declara marți situație de criză pe piața carburanților și va adopta o ordonanță de urgență prin care va limita adaosurile comerciale la benzină și motorină, pe întreg lanțul de distribuție, relatează G4Media.ro.

Măsurile, anunțate după o ședință de lucru desfășurată la Palatul Victoria, vor fi aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă, în funcție de evoluția pieței.

Principalele măsuri anunțate

Executivul intenționează să intervină direct în formarea prețurilor și în fluxurile comerciale din sector:

Plafonarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producția acestora

Limitarea exporturilor și livrărilor intracomunitare, care vor putea fi realizate doar cu acordul autorităților

Reducerea procentului de biocarburant din benzină, pentru scăderea prețului final la pompă

Monitorizarea permanentă a pieței, realizată de Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței

Contextul deciziei și ce urmează

Măsurile vin pe fondul volatilității accentuate a pieței globale a petrolului, influențată de conflictul din Orientul Mijlociu și de dificultățile de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Autoritățile susțin că intervenția este necesară pentru protejarea economiei și a consumatorilor, în condițiile creșterii accelerate a prețurilor la combustibili.

Ordonanța de urgență urmează să fie adoptată în ședința de Guvern, iar măsurile ar putea intra rapid în vigoare. În paralel, autoritățile vor evalua necesitatea unor intervenții suplimentare, în funcție de evoluția pieței și de impactul asupra economiei.