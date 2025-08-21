UPDATE BREAKING Tesla evacuează o parte din fabrica sa din Germania, după un incendiu într-o clădire cu baterii / Producția a fost reluată treptat – Handelsblatt

Tesla a evacuat luni o parte din fabrica sa din Germania după ce un incendiu a izbucnit într-o clădire unde se procesau baterii, a relatat joi ziarul Handelsblatt, adăugând că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit publicației germane Hadelsblatt, un incendiu a izbucnit într-o clădire în care se fabrică baterii. Toți angajații, inclusiv cei care lucrau la asamblarea unităților de propulsie în aceeași clădire, au fost evacuați.

Tesla a raportat evenimentul autorităților, afirmând că a avut loc „un incendiu minor în zona de producție a bateriilor” în ziua de luni. Potrivit purtătorului de cuvânt al districtului Oder-Spree, locul unde incendiul a avut loc, „unele celule ale bateriilor au căzut de pe o bandă transportoare de la primul etaj printr-un puț în parter”. Incendiul pare să se fi limitat la aceste celule din sistemul de transport de la parter.

Un purtător de cuvânt al Oficiului de Land pentru Mediu din Brandenburg a raportat că „mai multe stive” de celule au căzut de pe banda transportoare, fiind afectate în total 512 celule. „Aceasta corespunde aproximativ două treimi dintr-un pachet complet de baterii pentru o mașină de pasageri”, titrează Handelsblatt, fără a specifica ce tip de celule au fost implicate în incendiu.

Producția a fost oprită imediat după incidentul de luni după-amiază. Operațiunile au fost reluate treptat marți, iar asamblarea unităților de propulsie a fost reluată după-amiază, în timp ce asamblarea bateriilor nu a fost reluată deloc. Angajații care nu au putut să își îndeplinească sarcinile obișnuite de producție au participat la sesiuni de formare și cursuri, inclusiv cursuri de prim ajutor.

În timp ce Tesla continuă să investigheze cauza, s-a confirmat deja că nimeni nu a fost rănit. De asemenea, s-a exclus producerea de daune asupra mediului. Apa utilizată pentru stingerea incendiului a fost „complet reținută în interiorul clădirii”, potrivit districtului, ceea ce înseamnă că nu s-a scurs apă contaminată în apele subterane.