BYD își reduce prognoza de vânzări pentru 2025 cu aproape un milion de vehicule

BYD şi-a revizuit în scădere ţintele de vânzări pentru acest an cu 16%, până la 4,6 milioane de vehicule, au declarat pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar, în condiţiile în care gigantul chinez al automobilelor electrice se confruntă cu cea mai mică creştere din ultimii cinci ani şi au apărut semne că perioada de expansiune record se apropie de sfârşit, transmite Agerpres.

În luna martie a acestui an, cel mai mare constructor chinez de automobile le-a spus analiştilor că mizează pe 5,5 milioane vehicule vândute în 2025. Însă, în interiorul companiei, acest număr a fost revizuit în jos de mai multe ori în ultimele luni, susţin sursele citate de Reuters.

Această ţintă este posibil să fie revizuită din nou

Cea mai recentă cifră comunicată la nivel intern, precum şi anumitor furnizori, pentru a ajuta la planificare, este de cel puţin 4,6 milioane de vehicule vândute în acest an. De asemenea, această ţintă este posibil să fie revizuită din nou în funcţie de evoluţia condiţiilor de pe piaţă, au adăugat sursele.

Săptămâna trecută, BYD a raportat o scădere de 30% a profitului trimestrial, primul declin din ultimii trei ani. Potrivit unei surse citate de Reuters, BYD începe să resimtă efectele intensificării competiţiei din partea unor rivali precum Geely Auto şi Leapmotor.

BYD va vinde 4,7 milioane de vehicule în acest an, conform estimărilor

Cea mai nouă ţintă de vânzări a BYD este sub cea avansată recent de mai mulţi analişti. Săptămâna aceasta, analiştii Deutsche Bank au estimat că BYD va vinde 4,7 milioane de vehicule în acest an, în timp ce analiştii de la Morningstar se aşteaptă ca BYD să vândă 4,8 milioane de vehicule.

În doar câţiva ani, BYD s-a transformat dintr-un start-up din domeniul automobilelor electrice într-unul dintre cei mai importanţi constructori de automobile din lume prin realizarea unei mari părţi din producţie în regim in-house, ceea ce îi permite să ţină sub control costurile. Între 2020 şi 2024, vânzările BYD de automobile complet electrice şi hibride plug-in s-au multiplicat de zece ori, ajungând la 4,3 milioane de vehicule, ceea ce îl pune la egalitate cu General Motors şi Ford după vânzările globale.

Vânzările BYD dau semne de încetinire

Totuşi, în prezent, vânzările BYD dau semne de încetinire, în special pe piaţa principală din China, care este responsabilă pentru 80% din vânzările sale şi trece printr-un război al preţurilor. De exemplu, în luna iulie a acestui an vânzările BYD de automobile cu un preţ mai mic de 21.000 de dolari au scăzut cu 9,6% în ritm anual, în timp ce vânzările rivalului Geely pe acelaşi segment au crescut cu 90%.

La o conferinţă de presă organizată în luna august, şefii de la Geely au anunţat majorarea ţintelor de vânzări pentru acest an, până la trei milioane de vehicule, de la 2,71 milioane de vehicule anterior.