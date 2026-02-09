Producătorul chinez CATL a prezentat o nouă generație de baterii pentru vehicule electrice, denumită 5C, care promite atât timpi de încărcare foarte reduși, cât și o durată de viață semnificativ mai mare decât standardele actuale din industrie.

Potrivit companiei, bateria se poate încărca complet în aproximativ 12 minute și poate susține, în calculele de testare prezentate, un rulaj total de până la aproximativ 1,8 milioane de kilometri, fără pierderi accelerate de capacitate.

Anunțul a fost însoțit de date detaliate de testare, publicate recent de companie. Acestea vizează una dintre principalele probleme asociate vehiculelor electrice: degradarea rapidă a bateriei în urma încărcărilor frecvente la puteri mari.

CATL susține că noua baterie 5C reușește să depășească această limitare și să ofere o combinație între încărcare rapidă și durabilitate pe termen lung, conform InterestingEngineering.

Încărcare ultra-rapidă

O rată de încărcare 5C presupune că un pachet de baterii de aproximativ 80 kWh poate accepta teoretic o putere de până la 400 kW. În aceste condiții, bateria poate fi reîncărcată în jur de 12 minute, un interval destul de apropiat de timpul necesar alimentării unui automobil cu motor termic. În mod tradițional, astfel de niveluri de putere au fost asociate cu uzură accelerată și pierderi rapide de capacitate.

Rezultate de durabilitate în teste

Conform testelor realizate de companie, bateria 5C a păstrat cel puțin 80% din capacitatea inițială după 3.000 de cicluri complete de încărcare și descărcare, la o temperatură de aproximativ 20 de grade Celsius.

Raportat la utilizarea unui vehicul electric, acest rezultat corespunde, în scenariile de calcul prezentate, unui rulaj total de aproximativ 1,8 milioane de kilometri. CATL afirmă că performanța este de aproximativ șase ori mai bună decât media actuală a industriei, în condiții de testare similare.

Un alt element important a fost comportamentul bateriei în condiții de temperatură ridicată, considerate un factor major de stres pentru bateriile litiu-ion. Testele au fost efectuate la aproximativ 60 de grade Celsius, temperaturi comparabile cu cele din regiunile foarte calde. În aceste condiții, bateria a păstrat 80% din capacitate după 1.400 de cicluri de încărcare și descărcare, echivalentul unui rulaj estimat de aproximativ 800.000–850.000 de kilometri, în funcție de autonomia luată în calcul per ciclu. Deși rezultatul este inferior celui obținut la temperaturi moderate, compania susține că nivelul de degradare rămâne mult sub cel întâlnit la bateriile actuale.

Soluții tehnice și management termic

Performanțele sunt susținute de mai multe soluții tehnice introduse la nivel de materiale.

Catodul este acoperit cu un strat protector special, conceput pentru a reduce degradarea și pierderea ionilor metalici în timpul încărcărilor rapide. Electrolitul include un aditiv capabil să identifice apariția microfisurilor și să le sigileze înainte ca acestea să afecteze structura internă a celulei. În același timp, separatorul este prevăzut cu un strat sensibil la temperatură, care limitează fluxul de ioni în zonele unde se acumulează exces de căldură.

Pe lângă chimia bateriei, CATL a dezvoltat și un sistem avansat de management termic. Acesta monitorizează permanent temperatura întregului pachet de baterii și direcționează agentul de răcire exact către zonele mai solicitate.

Compania afirmă că menținerea unor temperaturi uniforme între celule este esențială pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, mai ales în cazul încărcărilor rapide repetate.

Aplicații și perspective comerciale

Potrivit CATL, bateria 5C este destinată în special aplicațiilor cu utilizare intensivă, precum camioane, taxiuri sau flote de ride-hailing, unde timpii de staționare trebuie reduși la minimum, iar intervalele dintre înlocuirile bateriilor au un impact direct asupra costurilor de operare.

Autoturismele de pasageri ar urma să beneficieze ulterior de această tehnologie, pe măsură ce producția va fi extinsă.

Compania descrie bateria 5C drept o evoluție a tehnologiei 4C, introdusă în 2023. Deocamdată, nu a fost comunicat un calendar clar pentru lansarea comercială la scară largă, însă CATL susține că datele de testare confirmă fezabilitatea unei baterii care combină încărcarea foarte rapidă cu o durată de viață extinsă.