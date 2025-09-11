dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Cauciucurile Pirelli Cyber Tire vor fi prezente pe modelele Aston Martin / Primele anvelope cu senzori în structura lor

Daniel Simion
11 septembrie 2025
Sursa foto: Aston Martin
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Pirelli va furniza cauciucuri de tip Cyber Tire producătorului englez de mașini sport Aston Martin, conform unui comunicat de presă al producătorului de anvelope. Compania mai transmite că acest sistem este primul din lume capabil să colecteze date și informații de la senzori amplasați direct în anvelope, date pe care să le comunice senzorilor autoturismului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Tehnologia, în colaborare cu Bosch Engineering

Dezvoltată în colaborare cu divizia de inginerie a Bosch, tehnologia Pirelli Cyber Tire permite mașinii să colecteze informații importante de la anvelope prin intermediul senzorilor poziționați în partea interioară a benzii de rulare. Aceste informații, procesate cu algoritmi proprii ai Pirelli, sunt transmise unei unități de control care optimizează dinamica vehiculului.

Sursa foto: Pirelli

În acest fel, performanța principalelor sisteme ale mașinii, inclusiv ABS, ESP și controlul tracțiunii, este îmbunătățită de un set „cuprinzător” de date despre anvelope. Atât Aston Martin, cât și Pirelli, se concentrează asupra creării de mașini sport performante, transmit producătorii italieni de anvelope.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...