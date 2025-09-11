Cauciucurile Pirelli Cyber Tire vor fi prezente pe modelele Aston Martin / Primele anvelope cu senzori în structura lor

Pirelli va furniza cauciucuri de tip Cyber Tire producătorului englez de mașini sport Aston Martin, conform unui comunicat de presă al producătorului de anvelope. Compania mai transmite că acest sistem este primul din lume capabil să colecteze date și informații de la senzori amplasați direct în anvelope, date pe care să le comunice senzorilor autoturismului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tehnologia, în colaborare cu Bosch Engineering

Dezvoltată în colaborare cu divizia de inginerie a Bosch, tehnologia Pirelli Cyber Tire permite mașinii să colecteze informații importante de la anvelope prin intermediul senzorilor poziționați în partea interioară a benzii de rulare. Aceste informații, procesate cu algoritmi proprii ai Pirelli, sunt transmise unei unități de control care optimizează dinamica vehiculului.

Sursa foto: Pirelli

În acest fel, performanța principalelor sisteme ale mașinii, inclusiv ABS, ESP și controlul tracțiunii, este îmbunătățită de un set „cuprinzător” de date despre anvelope. Atât Aston Martin, cât și Pirelli, se concentrează asupra creării de mașini sport performante, transmit producătorii italieni de anvelope.