Încărcarea rapidă de mare putere este principalul factor care accelerează degradarea bateriilor vehiculelor electrice, potrivit unui studiu realizat de compania canadiană de analiză a datelor Geotab.

Cercetarea a analizat peste 22.700 de vehicule electrice, din 21 de modele diferite, și arată că utilizarea frecventă a stațiilor publice de încărcare rapidă, cu puteri de peste 100 kW, are un impact semnificativ asupra sănătății bateriei pe termen lung.

Geotab precizează că încărcarea rapidă nu este, în sine, dăunătoare. Problemele apar atunci când aceasta este utilizată des și la puteri foarte mari. În astfel de condiții, celulele bateriei sunt supuse unui stres mai ridicat decât în cazul încărcării lente sau al încărcării rapide la puteri mai mici.

Diferențe clare între tiparele de utilizare

Diferențele dintre tiparele de utilizare sunt clare. Vehiculele care au folosit încărcarea rapidă în mai puțin de 12% din sesiunile totale au înregistrat o degradare medie anuală de 1,5%. În schimb, cele care au depășit acest prag au ajuns la o degradare anuală de 2,5%.

Impactul este și mai pronunțat în cazul utilizării frecvente a stațiilor de peste 100 kW. Atunci când acestea au fost folosite în mai mult de 40% din sesiunile de încărcare, degradarea anuală a bateriei a ajuns la aproximativ 3%. Prin comparație, vehiculele care au încărcat frecvent la puteri sub 100 kW au înregistrat o degradare medie de 2,2% pe an.

Potrivit Geotab, combinația dintre puterea mare de încărcare și frecvența ridicată este factorul cel mai problematic pentru baterii. Compania menționează însă că degradarea este mai accelerată în primii ani de utilizare, după care ritmul încetinește treptat.

Evoluția degradării și extinderea infrastructurii

În medie, degradarea bateriilor vehiculelor electrice a ajuns la 2,3% pe an în 2025. Acest nivel este mai ridicat decât cel raportat în 2023, dar similar cu valorile înregistrate în 2020. În acest ritm, o baterie ar păstra aproximativ 81,6% din capacitatea inițială după opt ani de utilizare.

Geotab leagă această evoluție de extinderea rapidă a rețelelor de încărcare de mare putere, care devin tot mai accesibile pentru utilizatorii de vehicule electrice. Pe măsură ce infrastructura se dezvoltă, crește și probabilitatea ca șoferii să apeleze mai des la încărcarea rapidă de mare putere.

„Pe măsură ce stațiile de mare putere devin mai ușor de utilizat și mai răspândite, există un potențial impact asupra sănătății bateriilor pe termen lung”, arată compania în raport.

Rezultate contestate și alți factori de influență

Rezultatele studiului nu sunt însă unanim acceptate. O altă analiză realizată de compania Recurrent, specializată în date privind sănătatea bateriilor, nu a identificat diferențe semnificative între autonomia vehiculelor care folosesc frecvent încărcarea rapidă și cele care se bazează în principal pe încărcarea lentă. Totuși, numărul vehiculelor care foloseau constant încărcarea rapidă a fost relativ redus, ceea ce limitează concluziile acelui studiu.

Geotab subliniază că sănătatea bateriei este influențată de mai mulți factori. Printre aceștia se numără chimia celulelor, soluțiile de proiectare ale producătorilor, stilul de condus și condițiile climatice. Temperaturile extreme pot accelera degradarea, însă majoritatea vehiculelor electrice moderne sunt echipate cu sisteme avansate de management termic.

Măsuri de protecție implementate de producători

Producătorii auto au implementat și numeroase măsuri de protecție. Sistemele de management al bateriei reduc automat puterea de încărcare atunci când bateria se apropie de nivelul maxim sau când temperatura devine prea ridicată. De asemenea, mulți producători recomandă utilizarea zilnică a bateriei în intervalul de 20–80% din nivelul de încărcare.

Pentru utilizatorii care încarcă frecvent până la 100% sau descarcă bateria aproape complet, producătorii includ rezerve de capacitate la ambele capete ale intervalului afișat. Aceste rezerve nu sunt vizibile pentru utilizatori, dar joacă un rol important în protejarea bateriei.

De precizat că modul de încărcare utilizat nu are impact asupra condițiilor de garanție ale bateriei. În condiții normale de utilizare, degradarea severă rămâne puțin probabilă, chiar și într-un context în care stațiile de încărcare de mare putere devin tot mai prezente și mai des folosite.