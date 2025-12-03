Mașinile electrice sunt mult mai silențioase decât cele cu motor termic. Acest avantaj devine însă o problemă de siguranță. Un studiu al London School of Hygiene & Tropical Medicine, publicat în 2024, arată că pietonii au de două ori mai multe șanse să fie loviți de un vehicul electric decât de unul termic. Cercetătorii au înregistrat 5,16 pietoni loviți la 100 de milioane de mile parcurse de mașini electrice, față de 2,40 în cazul celor cu motoare clasice. În oraș, riscul este chiar de 2,5 ori mai mare, potrivit Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Motivul este cunoscut: o mașină electrică se aude greu la viteze mici, iar pietonii se bazează adesea pe sunet pentru a percepe apropierea unui vehicul.

Reglementările europene nu rezolvă complet problema

Din 2021, toate mașinile electrice noi din Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu AVAS – un sistem acustic care generează un sunet de avertizare la viteze de până la 20 km/h și la mersul înapoi. Intensitatea acestui sunet trebuie să crească odată cu viteza. În rest, producătorii sunt liberi să aleagă tonalitatea, atât timp cât se încadrează în limitele de volum și frecvență impuse.

Totuși, eficiența acestor sunete diferă mult. Un studiu al Universității din Dortmund arată că frecvențele joase, în jur de 160 Hz, se propagă uniform în toate direcțiile. Frecvențele înalte, în jur de 5000 Hz, pot crea zone în care sunetul devine greu de perceput. În plus, o amplasare necorespunzătoare a difuzoarelor poate genera diferențe de până la 10 decibeli între stânga și dreapta mașinii, ceea ce poate face ca un pieton să nu audă deloc vehiculul din anumite unghiuri.

„Zgomotul roz”, alternativa propusă de cercetătorii japonezi

Cercetătorii Societății Acustice din Japonia au testat mai multe tipuri de sunete pentru vehicule electrice. Printre acestea se află și „zgomotul roz”, un sunet bogat în frecvențe joase, care rămâne ușor de recunoscut în medii zgomotoase.

„Zgomotul roz” primește această denumire de la spectrul său sonor. În lumină vizibilă, frecvențele echivalente ar produce culoarea roz. Testele au fost efectuate atât în studio, cât și în condiții reale de trafic. Voluntarii au evaluat fiecare sunet pe baza a două criterii: cât de ușor poate fi detectat și dacă transmite un sentiment de urgență.

Rezultatele au fost clare. „Acest stimul sonor a obținut cea mai bună notă datorită componentelor sale puternice de frecvență joasă și asemănării cu sunetul de funcționare al unei mașini”, explică Mei Suzuki, cercetătoare în cadrul Societății Acustice din Japonia. Frecvențele joase sunt mai puțin acoperite de zgomotul de fond și sunt percepute mai ușor de pietoni.

Extinderea soluției către trotinete și biciclete electrice

Echipa japoneză explorează acum sisteme acustice similare pentru trotinete și biciclete electrice, care sunt la fel de silențioase și circulă adesea în zone cu mulți pietoni.

„Cercetarea privind avertizoarele de apropiere pentru vehiculele de micromobilitate este încă puțin explorată. Aceasta ar putea contribui la reducerea coliziunilor care implică pietoni și persoane cu deficiențe de vedere”, spune aceeași cercetătoare.

O tehnologie simplă, cu impact direct

„Zgomotul roz” este o soluție ușor de implementat și poate deveni un standard pentru vehiculele electrice. Un sunet mai ușor de recunoscut oferă pietonilor timp suplimentar de reacție și poate reduce riscurile în mediul urban.

Pe măsură ce mobilitatea electrică se extinde, iar zgomotul de fond din orașe scade, un semnal acustic standardizat poate ajuta pietonii să perceapă mai ușor apropierea unui vehicul și să își adapteze comportamentul în consecință