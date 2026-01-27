„Chiar schimbați lumea”: Elevi de liceu din SUA repară mașini second-hand și le donează mamelor singure care au nevoie de transport

De opt ani, liceenii de la Louisa County High School, din Mineral, Virginia, repară mașini second-hand și le oferă mamelor singure care au nevoie de transport. Până acum, peste 60 de vehicule au fost donate și peste 260 reparate, într-un proiect care se repetă de patru-cinci ori pe an.

„Întreaga clasă este foarte satisfăcută”, spune Holden Pekary, elev în vârstă de 16 ani. „Când vezi un copil în brațele mamei care primește mașina, înțelegi imediat impactul muncii tale”.

Potrivit Washington Post, programul implică aproximativ 20 de elevi în fiecare semestru. Sub îndrumarea profesorului Shane Robertson, tinerii învață să repare frâne, anvelope, baterii, lichide și sisteme de încălzire și răcire. „Ei înțeleg motivul real pentru care fac o sarcină. Este mașina reală a cuiva, și faci o diferență reală în lume”, explică Robertson.

Proiectul a început în parteneriat cu organizația non-profit Giving Words, care sprijină părinții singuri prin vehicule și reparații gratuite. Fondatorul Eddie Brown, fost părinte singur, spune că experiența personală i-a motivat să lanseze programul.

Printre poveștile de succes se numără cea a Jessicăi Rader, mamă singură a trei copii, care înainte se baza pe familie și prieteni pentru transport. După ce a primit un Toyota Prius 2007 reparat de elevi, Jessica a reușit să treacă de la un job part-time la unul cu normă întreagă și să-și organizeze mai bine viața de familie. „Nu e vorba doar de mașină, ci de comunitate”, afirmă ea.

Programul arată cum adolescenții pot învăța meserii valoroase și, în același timp, pot transforma viețile celor din jur, demonstrând că implicarea în comunitate poate avea un impact real.