Mai multe state europene scumpesc vinieta în 2026 / Ce trebuie să știe șoferii români

Începând cu 1 ianuarie 2026, mai multe țări europene au majorat tarifele pentru viniete sau taxe de drum, influențând costurile pentru șoferii care circulă pe rețeaua de drumuri internaționale.

Ajustările reflectă tendințe spre digitalizare, adaptare la inflație, extinderea rețelelor taxabile și politici de tipul „poluatorul plătește”.

Potrivit platformei Cebia, ajustările variază de la creșteri moderate la modificări mai semnificative pentru vinietele anuale sau pentru diferite tipuri de autovehicule, iar unele state introduc facilități digitale suplimentare pentru achiziție și control.

Austria: viniete mai scumpe și complet digitalizate

În Austria, tarifele pentru vinietele 2026 au crescut ușor. Vinieta anuală pentru autoturisme costă acum 106,80 €, în timp ce vinietele pe termen scurt, de 10 zile sau 2 luni, au înregistrat, de asemenea, majorări. Autoritățile continuă tranziția spre vinieta digitală, eliminând treptat variantele autocolante până la sfârșitul anului. Șoferii pot cumpăra vinieta online sau la punctele de distribuție autorizate.

Ungaria: ajustări pentru e-vinietă

Ungaria a actualizat prețurile e-vinietelor începând cu 1 ianuarie 2026. Tarifele diferă în funcție de durata valabilității: zilnic, 10 zile sau anual. Modificările reflectă ajustări economice și normative, menținând însă o structură comparabilă cu cea din anii anteriori. Achiziția se poate face exclusiv online, prin aplicații mobile sau site-uri oficiale.

Cehia: scumpiri moderate și taxare ecologică

Cehia a majorat vinietele pentru 2026 și a extins rețeaua de drumuri taxabile. Tarifele includ acum o componentă legată de emisiile de CO₂ pentru anumite categorii de vehicule, ceea ce influențează costul final, în special pentru transportatori. Vinieta poate fi achiziționată digital, oferind șoferilor posibilitatea de a evita cozi și controale suplimentare.

Slovacia: vinietă anuală mai costisitoare

În Slovacia, vinieta anuală pentru autoturisme a crescut la aproximativ 90 €, marcând o ajustare semnificativă față de 2025. Achiziția este disponibilă prin platforme online sau puncte fizice autorizate, iar plata digitală devine tot mai răspândită. Modificările urmăresc adaptarea tarifelor la inflație și la costurile întreținerii infrastructurii rutiere.

Bulgaria: trecere la euro și vinietă de o zi

Bulgaria a adoptat începând cu 2026 moneda euro pentru taxele de drum, ceea ce a condus la ajustarea prețurilor pentru toate vinietele. În plus, autoritățile au introdus o vinietă de o zi pentru autoturisme, cu tarif de circa 4,09 €, destinată călătoriilor scurte sau tranzitului turistic. Vinieta poate fi achiziționată online, prin aplicații mobile sau la stațiile autorizate.

Elveția: vinietă anuală menținută

Elveția continuă să solicite vinieta anuală pentru accesul la autostrăzi, fără creșteri semnificative pentru 2026. Tariful pentru autoturisme rămâne în jurul valorii de 40 franci elvețieni (aproximativ 41 €), și este disponibilă exclusiv sub formă fizică, cu valabilitate de 12 luni.

Slovenia: vinietă neschimbată, cu clarificări de regim

În Slovenia, tarifele pentru viniete nu au suferit majorări semnificative, însă autoritățile au clarificat regimul de taxare pentru anumite drumuri și scutiri, în special pentru vehicule electrice sau pentru tranzit pe distanțe scurte. Vinieta poate fi achiziționată online sau la puncte fizice autorizate.

Țara Tip vinietă Preț 2025 (€) Preț 2026 (€) Observații Austria 10 zile 10,50 11 Creștere moderată 2 luni 28,50 30 Tranziție spre vinietă digitală Anuală 96,80 106,80 Eliminarea treptată a vinietei autocolante Ungaria 10 zile 10,50 11 E-vinietă, achiziție online Anuală 123,00 125 Ajustări economice Cehia 10 zile 12,00 12,50 Tarife ajustate pentru emisii CO₂ Anuală 62,00 65,00 Extindere rețea de drumuri taxabile Slovacia Anuală 80,00 90,00 Creștere semnificativă pentru 2026 Bulgaria 1 zi – 4,09 Nou produs, tranzit scurt Anuală 60,00 61,50 Conversie la euro Elveția Anuală 40,00 40,00 Tariful menținut Slovenia 7 zile 15,00 15,00 Tarife neschimbate, clarificări de regim Anuală 110,00 110,00 –

Context european

Pe lângă aceste state care folosesc viniete, în multe alte țări europene sistemele de taxare rutieră au fost ajustate în 2026 prin indexări ale tarifelor sau extinderea rețelelor taxabile, inclusiv pentru vehicule grele și transportatori, ca parte a implementării Directivei Eurovignette și a politicilor de mediu.

Șoferii care tranzitează mai multe țări trebuie să verifice regulat platformele oficiale pentru a evita amenzi sau taxe suplimentare. În context european, tendința este clară: vinietele devin mai scumpe, mai digitale și mai adaptate la criterii ecologice.