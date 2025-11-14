Ministerul Securității Publice din China a elaborat noi standarde naționale pentru siguranța rutieră, care includ și restricții semnificative privind capacitățile de accelerare, dar și măsuri de siguranță îmbunătățite pentru vehiculele electrice. Potrivit publicației CarNewsChina.com, ar urma limitări în privința accelerării mașinilor, cu un timp propus de minimum 5 secunde pentru sprintul 0-100 km/h.

Care sunt modificările propuse de autoritățile chineze

Proiectul de regulament, intitulat „Condiții tehnice pentru siguranța funcționării autovehiculelor”, propune ca autovehiculele de pasageri să aibă o setare implicită în care accelerația de la 0 la 100 km/h să nu dureze mai puțin de 5 secunde. Această măsură vizează reducerea riscurilor de siguranță asociate performanțelor excesive de accelerație, dar va putea fi dezactivată la cererea utilizatorului.

Vehiculele electrice și cele plug-in hybrid sunt vizate de o suită de reglementări. Spre exemplu, acestea vor trebui să fie echipate cu tehnologii de suprimare a utilizării incorecte a pedalei. Concret, șoferul va primi avertismente audiovizuale pentru momentele în care accelerația este apăsată brusc.

De asemenea, aceste categorii de vehicule trebuie să poată întrerupe automat circuitele de alimentare în situații specifice. Aceasta include situațiile în care viteza vehiculului se modifică cu 25 km/h sau mai mult în 150 de milisecunde în direcție longitudinală sau laterală sau când se declanșează dispozitive de reținere ireversibile, cum ar fi airbag-urile.

Bateriile pentru EV-uri și PHEV-uri vor fi puternic reglementate

Caracteristicile de siguranță ale bateriilor sunt abordate în mod proeminent în propunere. Vehiculele electrice trebuie să monitorizeze starea bateriei și să asigure detectarea automată, înregistrarea și avertizarea timpurie a condițiilor anormale din celulele bateriei. Atunci când sunt detectate probleme termice, vehiculul trebuie să alerteze ocupanții prin semnale audio și vizuale evidente.

Bateriile de alimentare trebuie să fie echipate cu dispozitive de eliberare a presiunii direcționale și de echilibrare a presiunii, cu canale de eliberare a presiunii proiectate astfel încât să nu pună în pericol pasagerii. China a făcut pași în direcția aceasta, prin inventarea bateriei ejectabile în caz de incendiu.

Pentru autobuzele electrice pure și hibride plug-in cu o lungime de 6 metri sau mai mare, compartimentul bateriei nu trebuie să ia foc sau să explodeze timp de cel puțin 5 minute după declanșarea alarmei bateriei, oferind pasagerilor timp suficient pentru evacuare.

Recunoaștere biometrică pentru pornirea autoturismului

Proiectul abordează, de asemenea, sistemele de asistență pentru șofer, impunând vehiculelor dotate cu astfel de funcții să verifice, prin recunoaștere biometrică sau conectarea la cont, dacă șoferii au urmat o pregătire adecvată înainte de a permite continuarea funcționării. Pentru a preveni distragerea atenției, funcțiile de redare video și jocuri de pe ecranele tabloului de bord trebuie dezactivate atunci când vehiculul depășește 10 km/h.

Propunerea abordează, de asemenea, problemele de siguranță ale ușilor care au cauzat recent accidente. Vehiculele de pasageri trebuie să se asigure că fiecare ocupant poate ieși prin cel puțin două uși diferite. Fiecare ușă, cu excepția portbagajului, trebuie să fie echipată cu mânere de eliberare mecanică atât în interior, cât și în exterior.

Pentru vehiculele cu sisteme electronice de blocare a ușilor, ușile laterale care nu au fost afectate de impact trebuie să se deblocheze automat atunci când se declanșează airbag-urile sau când apar evenimente termice ale bateriei.

Toate aceste propuneri de siguranță pot fi asimilate cu normele europene, precum verificarea șoferului prin diverse sisteme, sau oprirea elementelor video atunci când vehiculul se află în mișcare. Proiectul chinez se află în prezent în faza de consultare publică, ca parte a procesului de revizuire a standardelor naționale.