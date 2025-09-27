China va introduce permise de export pentru maşinile electrice, pentru a proteja imaginea mărcilor auto chineze peste hotare

China va impune de anul viitor obligaţia obţinerii de licenţe de export pentru vehiculele electrice, a anunţat vineri Ministerul Comerţului, în încercarea de a limita practicile neloiale ale comercianţilor neautorizaţi şi de a proteja reputaţia mărcilor auto chineze pe pieţele externe, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Conform noilor reguli, doar constructorii auto şi companiile lor autorizate vor putea aplica pentru permise de export, o procedură care există deja pentru maşinile pe benzină şi hibride.

Autorităţile au invocat probleme generate de exportatorii neautorizaţi, care trimit maşini electrice în ţări unde nu există reţele de service post-vânzare, afectând astfel experienţa utilizatorilor şi imaginea brandurilor.

Wu Songquan, director în cadrul Centrului de Cercetare pentru Politici al China Automotive Technology, a atras atenţia că aceste practici duc şi la războaie de preţuri pe pieţele externe şi la profituri reduse.

”Aşa cum marile branduri internaţionale şi-au câştigat încrederea globală prin calitate, şi producătorii chinezi trebuie să stabilească procese standardizate şi exporturi de înaltă calitate”, a scris Wu într-un articol.

Mii de comercianţi locali, sprijiniţi de guvernele regionale, au profitat din 2019 de un sistem prin care maşinile noi erau exportate ca ”second-hand”, ceea ce a ajutat la absorbirea supraproducţiei interne şi la umflarea artificială a PIB-ului local, potrivit unor rapoarte Reuters.

Preşedintele producătorului auto de stat Changan, Zhu Huarong, a cerut în vară măsuri mai stricte împotriva acestor exporturi mascate, avertizând că practica ar putea ”dăuna enorm” mărcilor chineze pe plan internaţional.

Exporturile de maşini electrice ale Chinei au ajuns anul trecut la 1,65 milioane de unităţi, aproape dublu faţă de 2022.