Comisia Europeană anunţă noi norme de armonizare a calculelor emisiilor generate de transporturi în UE

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns miercuri Consiliul şi Parlamentul European cu privire la Regulamentul CountEmissionsEU, care creează un cadru comun al UE pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul de mărfuri şi de pasageri, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Acesta introduce o metodologie unică şi fiabilă pentru a furniza informaţii clare, comparabile şi fiabile privind impactul operaţiunilor de transport asupra climei, ajutând sectorul să contribuie la obiectivul de reducere a emisiilor generate de transporturi cu 90% până în 2050, informează Comisia Europeană, transmite Agerpres.

Cadrul CountEmissionsEU va furniza date exacte privind emisiile, ajutând operatorii de transport şi utilizatorii să îşi compare serviciile, sprijinind deciziile de achiziţii publice şi de investiţii. De asemenea, aceasta poate ajuta consumatorii să facă alegeri în cunoştinţă de cauză cu privire la opţiuni de transport şi de livrare mai durabile.

Acesta se bazează pe o metodologie recunoscută la nivel internaţional (EN ISO 14083:2023) şi se va aplica întreprinderilor care aleg să publice emisiile generate de activităţile lor. Acest lucru menţine o abordare proporţională şi asigură faptul că toate persoanele publice sunt comparabile şi demne de încredere, a precizat Executivul comunitar.

„CountEmissionsEU aduce claritatea de care are nevoie sectorul nostru al transporturilor pentru a stimula creşterea eficienţei şi reducerea emisiilor reale. Utilizând o metodologie unică şi oferind instrumente pentru întreprinderi, permitem alegeri în cunoştinţă de cauză pentru toate modurile de transport. Acest lucru ajută călătorii, expeditorii, cumpărătorii şi achizitorii publici să ia decizii privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi sprijină întreprinderile să îşi îmbunătăţească performanţa operaţională”, a declarat comisarul pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas.

În urma acordului politic, Parlamentul European şi Consiliul vor adopta acum în mod oficial regulamentul, care va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.