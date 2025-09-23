Cum arată „radarele” pentru trotinete și biciclete electrice? Sindicatul Europol cere măsuri rapide în România

Sindicatul Europol a publicat pe Facebook un mesaj prin care atrage atenția asupra lipsei de mijloace moderne de control pentru trotinetele și bicicletele electrice, într-un context în care accidentele cu aceste vehicule devin tot mai frecvente. Potrivit organizației, în alte state europene polițiștii folosesc deja stații mobile care verifică viteza în timp real și pot depista dacă vehiculele au fost modificate să depășească limita legală.

În state precum Franța, Germania sau Olanda, autoritățile au investit în dispozitive speciale de monitorizare a trotinetelor și bicicletelor electrice. În felul acesta, poliția poate interveni imediat atunci când vehiculele sunt modificate pentru a rula peste limitele legale.

În imagine se observă doi polițiști care testează o bicicletă electrică pe un stand mobil de verificare a vitezei, un dispozitiv deja folosit în unele țări europene pentru depistarea vehiculelor modificate.

România, blocată în birocrație

Sindicatul Europol subliniază că, în prezent, verificările sunt posibile doar prin Registrul Auto Român (RAR), printr-o procedură birocratică și greu accesibilă. Această situație ar face aproape imposibilă sancționarea rapidă a celor care circulă cu trotinete sau biciclete electrice modificate. Între timp, spun sindicaliștii, tot mai multe accidente pun în pericol atât utilizatorii acestor vehicule, cât și ceilalți participanți la trafic.

Mesajul Europol insistă pe ideea că România are nevoie de măsuri urgente pentru a alinia legislația și dotările poliției la realitățile actuale din trafic. Tehnologia, susțin reprezentanții sindicatului, ar putea salva vieți dacă ar fi utilizată eficient, după modelul altor state europene.

Accidentele cu trotinete, un fenomen în creștere alarmantă

Situația devine cu atât mai presantă dacă privim cifrele oficiale. Potrivit datelor Poliției Române, în anul 2024 s-au produs 1.320 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Doar în primele șapte luni din 2025 numărul acestora a urcat deja la 1.525, bilanț soldat cu șapte morți și peste 1.600 de răniți. În 80% dintre cazuri, vina a aparținut conducătorilor de trotinete. Aceste statistici confirmă urgența semnalată de Sindicatul Europol: România are nevoie rapid de măsuri moderne de control și de legislație adaptată noilor realități din trafic.