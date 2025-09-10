CUPRA Tindaya, Tribe Editions și planuri în Orientul Mijlociu: val de noutăți la IAA Mobility 2025

CUPRA a anunțat o serie de premiere și proiecte strategice la Salonul Auto de la Munchen (IAA Mobility 2025), potrivit comunicatului oficial al mărcii.

Printre acestea se numără prezentarea conceptului CUPRA Tindaya, lansarea edițiilor speciale Tribe, explorarea pieței din Orientul Mijlociu și confirmarea debutului mondial al modelului electric urban CUPRA Raval în martie 2026, la Barcelona.

Vedeta standului a fost CUPRA Tindaya Showcar, prototipul care prefigurează limbajul de design viitor al mărcii. Mașina promite să păstreze legătura directă dintre șofer și condus, într-o perioadă în care tot mai mulți constructori pun accent pe automatizare. Markus Haupt, CEO interimar CUPRA, a subliniat că acest model nu este doar un vis, ci „o declarație de intenție care va deveni realitate”.

Tindaya împrumută numele și caracterul dramatic al muntelui vulcanic din Insulele Canare. Conceptul aduce o interpretare radicală, dar simplă: „No Drivers, No CUPRA”. Accentul cade pe emoția de la volan, cu un interior gândit pentru a intensifica experiența șoferului.

Noi piețe și extinderea globală

După ce în 2025 CUPRA a inaugurat locații City Garage la Viena și Manchester, rețeaua ajungând la 12 centre internaționale, constructorul investighează acum intrarea pe piețele din Orientul Mijlociu.

Potrivit lui Sven Schuwirth, vicepreședinte de vânzări și marketing, regiunea are o dinamică economică ridicată și reprezintă o oportunitate strategică pentru marcă.

CUPRA Tribe Editions

Pe lângă showcar, CUPRA a introdus edițiile speciale Tribe pentru modelele Formentor, Leon, Leon Sportstourer și Terramar. Acestea vin cu un nou concept de personalizare și cu soluții sustenabile: vopsele bio-based pentru elemente interioare, scaune cu tehnologie de țesere 3D și jante cu 20% material reciclat.

Un element distinctiv este noua culoare de caroserie, Manganese Matt, gândită pentru clienții care apreciază designul neconvențional și preocuparea pentru inovație responsabilă.

CUPRA Raval: debut confirmat pentru 2026

Un alt moment important a fost prezentarea, în versiune camuflată, a viitorului CUPRA Raval. Modelul compact de 4 metri va folosi platforma MEB+ a grupului Volkswagen și va fi echipat exclusiv cu tracțiune față.

CUPRA promite o experiență de condus sportivă, cu șasiu coborât, suspensie adaptată și direcție progresivă. Vârful de gamă, versiunea Raval VZ de 166 kW, va beneficia de CUPBucket seats, diferențial electronic VAQ și jante de 19 inci. Premiera mondială va avea loc în martie 2026, la Barcelona, urmată de lansarea comercială.