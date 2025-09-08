VIDEO CUPRA Raval, prima imagine oficială la IAA Munchen 2025

Cupra a adus în prim-plan la Salonul Auto de la Munchen (IAA Mobility 2025) un prototip camuflat al viitorului său model electric de oraș, Raval. Conform informațiilor publicate de companie și preluate de presa internațională, lansarea oficială a modelului este programată pentru 2026.

Prezentarea a avut loc în cadrul unui eveniment special organizat de Grupul Volkswagen, cu o zi înainte de deschiderea oficială a salonului. Mașina a fost prezentată de Markus Haupt, CEO interimar al mărcii, care a subliniat că Raval reprezintă mai mult decât un nou model: este începutul unei familii dedicate mobilității electrice urbane.

Modelul va fi lansat pe piață în 2026 și va fi primul membru al „Electric Urban Car Family”, o gamă de patru modele ale grupului. CUPRA Raval și viitorul Volkswagen ID.Polo vor fi produse la uzina din Martorell, Spania, consolidând rolul acestei țări ca hub european pentru mobilitatea electrică.

CUPRA se așteaptă să atingă pragul de un milion de livrări în lunile următoare, iar Raval va marca atât aniversarea de opt ani a brandului, cât și lansarea celui de-al optulea model din portofoliu.

Numele Raval vine de la unul dintre cele mai vibrante cartiere din Barcelona

Chiar și camuflajul prototipului prezentat la Munchen a fost gândit ca o hartă stilizată a străzilor din cartier, un omagiu vizual adus orașului care definește identitatea CUPRA.

Deși are doar 4,04 metri lungime, CUPRA Raval este gândit să ofere mai mult decât o experiență urbană. Platforma MEB+ cu tracțiune față, șasiul sport coborât cu 15 mm, suspensia reglată special și direcția progresivă sunt elemente menite să ofere dinamism. Versiunea de top, Raval VZ, va dezvolta 225 CP și va fi echipată cu scaune CUPBucket, suspensie adaptivă DCC Sport, jante de 19 inchi cu anvelope late și diferențial electronic VAQ.

CUPRA Raval va fi disponibil cu două variante de baterie și mai multe niveluri de putere, dar detaliile exacte de autonomie nu au fost încă publicate. Printre dotările promise se numără sisteme avansate de asistență precum Travel Assist cu recunoașterea semafoarelor și schimbare automată a benzii, Park Assist inteligent și cameră 360°. Încărcarea rapidă DC va fi standard, pentru a asigura un plus de practică în utilizarea zilnică.

