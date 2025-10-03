Breșă de securitate în baza de date Renault UK / Nume, numere de telefon de înmatriculare au fost expuse în urma unui atac cibernetic

Clienții Renault din Marea Britanie sunt avertizați că datele lor personale ar putea fi în mâinile infractorilor după ce unul dintre furnizorii companiei a fost piratat. Într-un e-mail trimis persoanelor afectate săptămâna aceasta, potrivit The Register, producătorul francez de automobile a declarat că atacatorii au accesat sistemele furnizorului și au sustras informații precum nume, numere de telefon, adrese de e-mail și poștale, precum și numere de înmatriculare și de identificare ale vehiculelor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Și clienții Dacia au primit astfel de notificări

Renault a transmis clienților că atacatorii au „acces la unele sau toate informațiile” clienților. Compania a subliniat că datele bancare nu au fost implicate, deoarece furnizorul în cauză nu deținea astfel de înregistrări.

Șeful Renault UK, Adam Wood, a încercat să calmeze spiritele, subliniind că hoții nu au atins echipamentul companiei. Datele furate, a spus el, provin de la un furnizor terț, nu din sistemele Renault. Conform postărilor de pe forumurile online, clienții mărcii surori a Renault, Dacia, au primit și ei avertismente similare.

Renault nu a confirmat câți clienți sunt afectați și nu a răspuns la întrebările cu privire la amploarea spargerii digitale sau la identitatea furnizorului compromis. Mesajul companiei afirmă că incidentul a fost „conținut și eliminat” și că furnizorul ia „toate măsurile adecvate”.

Tot mai multe companii auto, atacate cibernetic

Clienților li se recomandă să fie atenți la mesajele nesolicitate care le cer informații personale. Scrisoarea avertizează că posesorii de Renault nu trebuie să divulge niciodată parolele online sau la telefon, subliniind că „Renault UK nu vă va cere niciodată aceste informații”, avertizează scrisoarea. Breșa survine pe fondul atacurilor tot mai frecvente asupra sectorului auto, producătorii de automobile fiind o țintă bogată datorită cantității enorme de date personale colectate în timpul vânzărilor, service-ului și finanțării.

Jaguar Land Rover a învățat această lecție pe propria piele luna trecută, când atacatorii au pătruns în sistemele sale pentru a fura cantități uriașe de date. Consecințele au fost atât de grave încât compania a fost nevoită să oprească liniile de producție în mai multe locații, în timp ce se străduiește să limiteze incidentul.

Totodată, Stellantis a recunoscut în urmă cu câteva săptămâni că unul dintre furnizorii săi a suferit o intruziune cibernetică, expunând detaliile clienților săi din America de Nord.