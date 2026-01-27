dark
Dacia a înregistrat o creștere de 3,1% a vânzărilor de automobile în Europa în 2025

Redacția TechRider
27 ianuarie 2026
Dacia Sandero
Dacia Sandero Stepway. Sursa foto: Dacia
Vânzările de automobile Dacia în Europa au crescut anul trecut cu 3,1%, menținând cota de piață a producătorului la 4,5%, potrivit datelor publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informează Agerpres.

Statisticile acoperă atât statele membre ale Uniunii Europene, cât și Marea Britanie, precum și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA) – Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. În total, 597.088 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în 2025, comparativ cu 578.953 în 2024.

Grupul Renault a raportat o creștere de 5,9%

Evoluțiile vânzărilor la nivel european au fost mixte în 2025: grupul Renault a raportat o creștere de 5,9%, grupul Volkswagen a urcat cu 5,1%, în timp ce grupul Stellantis a înregistrat o scădere de 3,9%. Pe segmentul vehiculelor electrice, Tesla a consemnat o scădere de 26,9%, în timp ce producătorul chinez BYD a înregistrat un avans spectaculos de 268,6%.

În luna decembrie 2025, însă, vânzările Dacia în Europa au scăzut cu 13,3% comparativ cu decembrie 2024, iar cota de piață a brandului s-a redus la 4,2%, de la 5,2%. În aceeași perioadă, au fost înmatriculate 49.380 de autoturisme Dacia, față de 56.931 anul anterior.

În aceeași lună, evoluțiile vânzărilor au fost din nou mixte la nivelul celorlalți producători majori: Volkswagen a raportat o creștere de 10,2%, Stellantis +4,5%, iar Renault -2,2%. Pe segmentul electric, Tesla a scăzut cu 20,2%, în timp ce BYD a crescut cu 229,7%.

