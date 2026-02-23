Constructorul auto Dacia analizează posibilitatea de a produce viitorul său micro-vehicul electric Hipster în China, pe liniile unde este fabricat în prezent modelul Spring, potrivit publicației Automobile Magazine. O astfel de decizie ar veni într-un moment în care Comisia Europeană promovează relocarea producției de automobile electrice accesibile în Europa.

Modelul Hipster, prezentat sub formă de concept în octombrie anul trecut, este conceput ca un vehicul urban foarte compact, situat la granița dintre automobil și cvadriciclu electric. Cu un preț estimat sub 15.000 de euro, acesta ar urma să devină unul dintre cele mai accesibile modele electrice de pe piața europeană. Lansarea în producția de serie nu a fost confirmată oficial, însă publicația Auto Infos susține că proiectul este analizat serios.

Producție posibilă la Shiyan, în cadrul unui joint-venture

Potrivit sursei citate, Hipster ar putea fi fabricat la Shiyan, în China, unde grupul Renault deține compania mixtă eGT New Energy Automotive împreună cu Nissan și Dongfeng Motor Corporation. Participațiile sunt de 25% pentru Renault, 25% pentru Nissan și 50% pentru Dongfeng.

Planul ar fi ca noul model să înlocuiască pe aceste linii actualul Dacia Spring, a cărui producție în China este programată să se încheie. Vehiculul Hipster ar urma să aibă aproximativ trei metri lungime, o masă de circa 800 kg și o viteză maximă limitată la aproximativ 90 km/h, fiind destinat strict mobilității urbane.

Modelul ar fi poziționat sub viitorul automobil electric derivat din Renault Twingo, care urmează să fie produs în Slovenia, și ar viza segmentul cel mai accesibil al pieței europene de vehicule electrice.

O decizie aparent în contradicție cu politicile europene

Ideea producerii în China a unui model destinat Europei pare surprinzătoare, în condițiile în care UE încearcă să stimuleze fabricarea locală a mașinilor electrice ieftine. Bruxellesul a introdus inclusiv o nouă categorie de vehicule — M1-e — destinată automobilelor electrice mici, pentru a facilita dezvoltarea acestui segment în Europa.

În plus, sunt discutate cerințe privind conținutul local minim — aproximativ 70% — și suprataxe pentru vehiculele electrice fabricate în China. Totuși, sursele citate susțin că aceste taxe ar putea să nu se aplice neapărat unui vehicul de tip cvadriciclu, deși acest aspect nu este confirmat oficial.

Un alt argument invocat de Renault este posibilitatea ca procentul de conținut local să fie calculat la nivelul întregii game vândute în Europa, nu pentru fiecare model în parte. În acest scenariu, producția unor vehicule în afara continentului ar rămâne posibilă dacă media globală respectă criteriile stabilite.

Impact asupra strategiei de emisii CO₂

Categoria M1-e aduce și un avantaj major pentru producători: așa-numitele „super-credite” în calculul emisiilor medii de CO₂. Fiecare automobil electric mic vândut ar putea fi contabilizat ca 1,3 vehicule până în 2034.

Pentru Renault, Hipster ar putea deveni astfel nu doar un model accesibil din punct de vedere comercial, ci și un instrument important pentru atingerea țintelor de emisii impuse la nivel european.

Producția în China ar avea, în același timp, un avantaj economic evident. Costurile industriale pot fi cu până la 30% mai reduse decât în Europa — o diferență crucială pentru rentabilitatea unui vehicul cu marjă mică de profit.

Deocamdată, producția modelului Hipster nu a fost anunțată oficial, iar strategia finală nu este stabilită. Dacă planul va fi confirmat — posibil în cadrul unui eveniment dedicat strategiei grupului Renault — modelul ar putea ajunge pe piață în jurul anului 2027.

Un astfel de proiect ar reflecta însă o tendință mai largă din industria auto: chiar și în contextul electrificării și al politicilor industriale europene, competitivitatea vehiculelor accesibile depinde adesea de lanțuri de producție globale.