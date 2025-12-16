Noua Dacia Sandero va fi mai ieftină în Marea Britanie decât modelul actual

Dacia a anunțat prețurile pentru versiunile restilizate Sandero și Sandero Stepway pe piața din Marea Britanie, iar noile modele vor fi mai accesibile decât generația actuală, în ciuda actualizărilor de design și echipare. Potrivit AutoExpress, prețurile scad cu aproximativ 950 de lire față de modelele aflate în prezent la vânzare.

Dacia Sandero va avea un preț de pornire de 14.795 de lire sterline (aproximativ 17.750 de euro), în timp ce varianta Sandero Stepway va începe de la 16.065 de lire (circa 19.280 de euro). Ambele modele rămân astfel printre cele mai ieftine automobile noi disponibile pe piața britanică.

Anunțul vine în contextul în care Dacia a confirmat și prețul de lansare pentru noul Spring electric în Regatul Unit, care va porni de la 12.240 de lire, preț ce include un bonus comercial oferit de producător.

Echipări și dotări

Scăderea prețului de intrare este posibilă odată cu revenirea nivelului de echipare Essential. Deși este poziționat ca variantă de bază, acesta include dotări precum pilot automat, aer condiționat și geamuri electrice față. În lipsa unui sistem multimedia clasic, modelul oferă suport pentru smartphone și aplicația dedicată Dacia.

Nivelul Expression adaugă un ecran central de 10 inchi compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto, senzori de parcare spate, cameră de marșarier, geamuri electrice spate și oglinzi încălzite și reglabile electric.

Versiunea de top Journey, disponibilă pentru Sandero, include jante de aliaj, scaune față încălzite, climatizare automată, frână de mână electrică, încărcare wireless pentru telefon și un sistem multimedia cu navigație integrată. Pentru Sandero Stepway, echiparea de vârf este Extreme, care adaugă elemente de design specifice, volan încălzit, acces fără cheie și bare de pavilion.

Motoare și performanțe

Gama de motorizări include un propulsor turbo pe benzină de 1,0 litri, actualizat la 100 CP pentru Sandero și 110 CP pentru Stepway, ambele cu transmisie manuală cu șase trepte. Din cauza gărzii la sol mai mari și a masei suplimentare, Stepway este ușor mai lent și mai puțin eficient decât Sandero.

Dacia a confirmat că, începând cu finalul anului 2026, Sandero va primi pentru prima dată o versiune hibridă, fiind luată în calcul utilizarea sistemului Hybrid 155, deja disponibil pe SUV-ul Bigster.

Design și siguranță

Modelele restilizate adoptă un design exterior revizuit, cu faruri și stopuri cu semnătură luminoasă în formă de „T inversat”, o grilă frontală redesenată și bare de protecție noi. Stepway primește protecții laterale realizate din materialul „Starkle”, care conține plastic reciclat.

La capitolul siguranță, Sandero și Stepway sunt echipate standard cu sisteme conforme noilor cerințe europene GSR2, inclusiv frânare automată de urgență cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, monitorizarea atenției șoferului și fază lungă automată.

Noile modele vor ajunge în showroom-urile din Marea Britanie înainte de finalul anului, iar livrările vor începe la începutul anului viitor.

Prețurile în România

În România, comenzile pentru noile Sandero și Sandero Stepway au fost deschise pe 9 decembrie 2025. Prețurile pornesc de la 15.750 de euro (TVA inclus) pentru Sandero și ajung până la 19.600 de euro pentru Sandero Stepway Extreme.

Sandero este disponibil în echipările Expression și Journey, cu motorizări TCe 100 și ECO-G 120, în timp ce Sandero Stepway oferă nivelurile Essential, Expression și Extreme, alături de motoarele TCe 110 și ECO-G 120, acesta din urmă fiind disponibil atât cu transmisie manuală, cât și automată.

Livrările către clienții din România sunt estimate pentru primul trimestru al anului viitor.