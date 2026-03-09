Diferența de preț la carburant dintre Iran și Europa este uriașă. În timp ce în multe țări europene motorina se apropie de 2 euro pe litru, în Iran prețul este aproape simbolic.

Potrivit datelor publicate de globalpetrolprices.com, motorina este de peste 340 de ori mai ieftină decât în România, iar un „plin” de 40 de litri costă aproape 1 leu.

În anumite situații, combustibilul în Iran este chiar mai ieftin decât apa îmbuteliată. Această situație se datorează atât rezervelor uriașe de petrol ale țării, cât și subvențiilor masive oferite de stat.

Motorina în Iran costă aproximativ 0,005 euro pe litru, fiind a doua cea mai ieftină din lume, aproape la egalitate cu Venezuela. În România, prețul mediu este de peste 1,7 euro pe litru.

De ce este motorina atât de ieftină în Iran

Iranul deține unele dintre cele mai mari rezerve energetice din lume: a treia cea mai mare rezervă de petrol și a doua cea mai mare rezervă de gaze naturale la nivel global. Această abundență permite menținerea prețurilor interne extrem de mici. În plus, guvernul iranian aplică de zeci de ani o politică de subvenționare masivă a energiei, menținând carburanții la costuri minime pentru populație și pentru industrie.

Potrivit Fondului Monetar Internațional, în 2022 Iranul a cheltuit aproximativ 163 de miliarde de dolari pentru subvenții energetice, echivalentul a peste 27% din PIB.

În unele cazuri, motorina este mai ieftină decât apa îmbuteliată: o sticlă de 500 ml poate costa aproximativ 5.000 de riali, în timp ce un litru de motorină se vinde cu 3.000 de riali.

Astfel, pentru a alimenta cu 40 de litri de motorină, șoferii din Iran plătesc doar 0,20 euro, adică aproape 1 leu în bani românești. În România, aceeași cantitate ajunge la aproape 70 de euro, ceea ce face diferența de preț de peste 340 de ori.