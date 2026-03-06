Registrul Auto Român a verificat tehnic în trafic 92.219 vehicule în 2025, potrivit datelor transmise TechRider de instituție.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cifrele oferă o imagine asupra tipurilor de deficiențe tehnice identificate cel mai frecvent atunci când mașinile sunt oprite pentru control pe drumurile publice, în cadrul acțiunilor de verificare desfășurate la nivel național.

Instituția confirmă oficial amploarea acestor verificări. „În anul 2025 au fost controlate tehnic în trafic 92.219 vehicule”, precizează Registrul Auto Român în răspunsul transmis către TechRider, referindu-se la activitățile de control tehnic desfășurate la nivel național.

Iluminarea și emisiile, cele mai frecvente probleme

Datele centralizate de RAR arată că cele mai multe neconformități descoperite în timpul controalelor din trafic sunt legate de instalația electrică de iluminare și semnalizare. Practic, aproape un sfert dintre deficiențele identificate intră în această categorie.

Lista problemelor constatate de inspectorii RAR arată astfel:

instalația electrică de iluminare–semnalizare – 24,11%

emisii poluante – 20,46%

punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%

vizibilitate – 10,15%

șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%

alte echipamente – 8,25%

sistem de frânare – 4,21%

zgomot – 3,14%

sistem de direcție – 1,40%

Problemele legate de iluminare și semnalizare includ, în practică, faruri sau stopuri defecte, lămpi care nu funcționează ori sisteme de iluminare reglate incorect. Sunt situații aparent minore, dar care pot afecta direct vizibilitatea în trafic și, implicit, siguranța rutieră.

Pe locul al doilea se află deficiențele legate de emisii poluante, o categorie care apare frecvent în verificările realizate în trafic.

Ce arată verificările privind emisiile

RAR oferă și date detaliate despre verificarea echipamentelor de control al emisiilor de gaze de evacuare.

Potrivit instituției, 510 autovehicule au prezentat deficiențe la verificarea acestor echipamente. Procentual, acestea reprezintă 0,56% din cele 91.107 vehicule verificate din acest punct de vedere.

Datele arată și evoluția din ultimii ani a ponderii vehiculelor la care au fost identificate astfel de probleme:

2022 – 0,42%

2023 – 0,36%

2024 – 0,38%

2025 – 0,56%

Creșterea înregistrată în 2025 față de anii anteriori indică o ușoară majorare a proporției vehiculelor la care inspectorii au descoperit deficiențe ale sistemelor de control al emisiilor în timpul controalelor tehnice din trafic.

Rolul controalelor tehnice din trafic

Verificările realizate de Registrul Auto Român pe drumurile publice vin în completarea controalelor efectuate în stațiile de Inspecție Tehnică Periodică (ITP). Spre deosebire de inspecțiile programate, controalele din trafic permit identificarea rapidă a vehiculelor care circulă cu probleme tehnice.

Privite în ansamblu, aceste date oferă o imagine asupra tipurilor de deficiențe tehnice care apar cel mai frecvent la vehiculele aflate în circulație și, implicit, asupra stării generale a parcului auto din România.