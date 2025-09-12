FIAT Grande Panda are gamă completă de motorizări / Modelul italian țintește spre Dacia Sandero și Renault Clio

FIAT și-a completat familia Grande Panda prin introducerea unei versiuni pe benzină, care se alătură celor hibride și electrice. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul de presă, noua variantă oferă o soluție clasică de mobilitate pentru șoferii care preferă simplitatea și costurile mai accesibile, fără a renunța la designul emblematic și dotările moderne ale modelului.

Cea mai recentă noutate din gamă este propulsorul turbo pe benzină de 1,2 litri și 3 cilindri, ce dezvoltă 100 CP și un cuplu de 205 Nm. Acesta este asociat cu o cutie manuală cu 6 trepte și un sistem Start&Stop, destinat reducerii consumului în traficul urban. Versiunea promite o experiență de condus tradițională și intuitivă, adresată celor care caută un compromis între performanță și accesibilitate.

Pe lângă această opțiune clasică, FIAT oferă Grande Panda și într-o versiune hibridă, cu 110 CP, baterie Li-ion de 48 V și transmisie electrificată eDCT. Modelul asigură eficiență sporită și un comportament dinamic lin. Pentru cei interesați de emisii zero, varianta electrică dispune de o baterie de 44 kWh și un motor de 83 kW (113 CP), suficient pentru utilizarea zilnică în mediul urban.

Trei niveluri de echipare: POP, ICON și LA PRIMA

Toate motorizările pot fi configurate în cele trei versiuni de echipare. POP este orientat către funcționalitate, cu aer condiționat manual, display digital de 10 inch și pachet complet de siguranță. ICON adaugă faruri full LED și un ecran central de 10,25 inch cu conectivitate wireless, în timp ce LA PRIMA include elemente premium precum jante de 17 inch, materiale sustenabile pentru interior, climă automată și cameră video spate.

Grande Panda păstrează spiritul modelului lansat în anii 1980, reinterpretat prin linii ferme, proporții moderne și detalii distincte precum farurile LED în stil pixel sau inscripția 3D „PANDA” pe uși. Interiorul oferă un spațiu generos pentru pasageri, multiple soluții de depozitare și tehnologie ușor de utilizat. Clienții au la dispoziție șapte culori exterioare, de la alb și negru, la roșu, galben sau nuanțe de albastru.

Prin cele trei motorizări disponibile, benzină, hibrid și electric, Grande Panda reușește să acopere preferințe variate, de la șoferii tradiționali la cei orientați spre sustenabilitate.

Modelul se poziționează direct în competiție cu rivali consacrați din segmentul mic, precum Dacia Sandero și Renault Clio, oferind o alternativă modernă și accesibilă.