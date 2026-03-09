Expertul în energie Eugenia Gusilov, director al think-tank-ului Romania Energy Center, atrage atenția că actualul „șoc petrolier” este mai grav decât cel din 2022, cauzat de invazia Rusiei în Ucraina.

„O creștere a prețului barilului de la 70 la 120 de dolari în doar câteva zile este o situație foarte serioasă. În 2022, prețul a urcat la aproape 120 de dolari în câteva luni. Atunci, președintele Biden a ordonat folosirea rezervelor strategice ale SUA — un milion de barili pe zi, timp de câteva luni, în total 180 de milioane de barili, pentru a calma piețele. Acum, nu am auzit ca președintele Trump să fi luat o măsură similară”, explică Gusilov pentru G4Media.ro.

Situația României: rafinării în revizie și producție limitată

Potrivit expertului, România are puține opțiuni, mai ales în contextul izbucnirii războiului din Iran. „Rafinăria Lukoil, care asigura 20-25% din prelucrare, este închisă din cauza sancțiunilor internaționale.

În Bulgaria, rafinăria de la Burgas funcționează după preluarea de stat, dar la noi rafinăria preluată de stat stă închisă. În plus, rafinăria Petromidia este în revizie până pe 20 martie”, subliniază Gusilov.

Apelul la rezerve este, de asemenea, o soluție cu risc: „Înțeleg de la ministrul Energiei că avem rezerve pentru cinci luni. Dar după aceea ce facem? Nimeni nu știe cât va dura această criză”.

Capacitățile interne de extracție nu pot fi crescute: „OMV Petrom, care asigură 98% din extracție, a menținut un nivel de 3 milioane de tone pe an între 2013 și 2023, dar anul trecut a extras doar 2,5 milioane de tone. România are nevoie de aproape 12 milioane de tone pe an, restul se aduce din importuri”.

Soluția rapidă: reducerea taxelor

Gusilov consideră că cea mai rapidă măsură pentru a calma prețurile carburanților este ajustarea taxelor. „Bulgarii au prețuri mai mici la pompă pentru că acciza lor e de 30 de eurocenți pe litru, pe când la noi e între 55 și 60 de eurocenți.

O reducere temporară a accizelor ar fi o soluție. Poate chiar și TVA-ul ar trebui ajustat pe o perioadă limitată. Înțeleg că bugetul este construit pe aceste taxe, dar trebuie să fii flexibil în perioade de criză, cum este aceasta”, a afirmat ea.