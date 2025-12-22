dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Fabrica Nokian Tyres din Oradea atinge obiectivul de un milion de anvelope produse în 2025

Daniel Simion
22 decembrie 2025
anvelopa-Nokian
Sursa foto: Nokian Tyres
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Fabrica Nokian Tyres din Oradea a produs anvelopa cu numărul un milion. Potrivit unui comunicat de presă al producătorului de anvelope, acest lucru înseamnă că fabrica și-a atins obiectivul de producție de un milion de anvelope în acest an.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Anvelopa cu numărul un milion este una de iarnă, din gama Nokian Tyres Snowproof 2. Compania susține că fabrica din România continuă „tradiția de peste 90 de ani” a Nokian Tyres.

„Sunt foarte mândru de întreaga noastră echipă pentru eforturile depuse în atingerea acestui obiectiv important. Este o dovadă puternică a angajamentului nostru față de clienții din toată Europa (…)”, a declarat Paolo Pompei, președintele și directorul general al Nokian Tyres.

Compania a lansat, de asemenea, două produse noi pentru piața europeană în acest an. Concret, Nokian a lansat anvelopa all-season Nokian Tyres Seasonproof 2, precum și anvelopa de vară Nokian Tyres Powerproof 2.

Fabrica Nokian Tyres din România, inaugurată în septembrie 2024, este prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2, în care toată energia este generată fără combustibili fosili și utilizând cea mai modernă tehnologie de producție a anvelopelor. Când va fi finalizată, aproximativ la sfârșitul anului 2027, fabrica va fi cea mai mare unitate de producție Nokian Tyres, reprezentând aproximativ 40% din capacitatea totală de producție.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...