Fabrica Nokian Tyres din Oradea atinge obiectivul de un milion de anvelope produse în 2025

Fabrica Nokian Tyres din Oradea a produs anvelopa cu numărul un milion. Potrivit unui comunicat de presă al producătorului de anvelope, acest lucru înseamnă că fabrica și-a atins obiectivul de producție de un milion de anvelope în acest an.

Anvelopa cu numărul un milion este una de iarnă, din gama Nokian Tyres Snowproof 2. Compania susține că fabrica din România continuă „tradiția de peste 90 de ani” a Nokian Tyres.

„Sunt foarte mândru de întreaga noastră echipă pentru eforturile depuse în atingerea acestui obiectiv important. Este o dovadă puternică a angajamentului nostru față de clienții din toată Europa (…)”, a declarat Paolo Pompei, președintele și directorul general al Nokian Tyres.

Compania a lansat, de asemenea, două produse noi pentru piața europeană în acest an. Concret, Nokian a lansat anvelopa all-season Nokian Tyres Seasonproof 2, precum și anvelopa de vară Nokian Tyres Powerproof 2.

Fabrica Nokian Tyres din România, inaugurată în septembrie 2024, este prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO 2 , în care toată energia este generată fără combustibili fosili și utilizând cea mai modernă tehnologie de producție a anvelopelor. Când va fi finalizată, aproximativ la sfârșitul anului 2027, fabrica va fi cea mai mare unitate de producție Nokian Tyres, reprezentând aproximativ 40% din capacitatea totală de producție.