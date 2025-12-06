Şase lideri din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv premierul Italiei, Giorgia Meloni, au solicitat Comisiei Europene să propună o relaxare a normelor comunitare privind emisiile vehiculelor, în ideea de a opri o interdicţie de facto a motoarelor cu ardere internă, planificată să intre în vigoare la mijlocul următorului deceniu, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.

În anul 2022, Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, maşinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO2). Acest lucru ar însemna, practic, că nu vor mai putea fi înmatriculate maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă.

Un grup de şase premieri, din care fac parte Giorgia Meloni şi polonezul Donald Tusk, au cerut ca viitoarea revizuire a normelor UE pentru maşinile noi să permită comercializarea modelelor hibride de tip plug-in, a modelelor cu autonomie extinsă şi a celor care utilizează tehnologia celulelor de combustibil chiar şi după 2035, într-o scrisoare adresată preşedintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, şi consultată vineri de Bloomberg News.

„Suntem într-un punct de cotitură, atât pentru industria producătoare de automobile şi de componente auto din UE, cât şi pentru acţiunea climatică europeană. Putem şi trebuie să ne urmărim obiectivul climatic într-un mod eficient, fără a ne distruge competitivitatea între timp, deoarece nu există nimic verde într-un deşert industrial”, susţin cei şase lideri europeni.

Scrisoarea, semnată şi de premierul slovac Robert Fico şi premierul ungar Viktor Orban, urmăreşte să influenţeze efortul Comisiei de a oferi mai multă flexibilitate industriei auto europene. Prim-ministrul ceh Petr Fiala şi prim-ministrul bulgar Rosen Zhelyazkov s-au alăturat, de asemenea, apelului.

Italia şi Germania se luptă şi ele pentru a atenua interdicţia iminentă a blocului comunitar privind vânzările de vehicule noi cu motoare cu ardere internă, căutând să-şi protejeze industriile auto de concurenţa chineză, încetinirea cererii pentru vehicule electrice şi tarifele comerciale din SUA.

Între timp, costurile ridicate cu energia şi forţa de muncă din Europa obligă producătorii auto să elimine locuri de muncă şi să mute investiţiile în alte părţi. În schimb, Guvernul francez a dat prioritate unei aşa-numite „preferinţe europene” pentru vehiculele electrice, în încercarea de a evita pierderile de locuri de muncă.

Producători auto precum Stellantis, Volkswagen şi Renault vor să obţină clarificări cu privire la viitorul interdicţiei, în timp ce analizează investiţii în valoare de miliarde de euro.

„Aplicarea deplină a principiului neutralităţii tehnologice este esenţială: este evident că nu există o soluţie miraculoasă pe calea decarbonizării, iar impunerea unei singure soluţii tehnologice limitează cercetarea, inovarea şi concurenţa virtuoasă”, susţin cei şase lideri în scrisoarea care datează din 4 decembrie.

În data de 10 decembrie, Executivul comunitar urmează să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto.