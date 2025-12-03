dark
Ford Puma Gen-E, cea mai bine vândută mașină electrică din România / Mașinile electrice se cumpără chiar și în absența programului RABLA

Daniel Simion
3 decembrie 2025
Sursa foto: Ford
Ford Puma Gen-E este cea mai bine vândută mașină electrică în luna noiembrie în România. Potrivit datelor Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), modelul produs la Craiova s-a vândut în 124 de unități, depășind producători ca Tesla, Volkswagen sau BMW în pofida unui program RABLA eșuat.

Românii cumpără EV-uri, în ciuda programului RABLA ratat

Potrivit Profit.ro, Ford a reușit să atragă cei mai mulți clienți din România spre segmentul de EV-uri prin intermediul propriilor campanii de reduceri. Acestea ar fi venit în locul unui program RABLA 2025 care nu a avut un succes prea mare în rândul clienților de autoturisme. De aceea, piața auto din România a avut una dintre cele mai slabe evoluții la nivel european.

Piața auto din România, printre cele mai slabe evoluții din Europa în 2025 / Programul RABLA neatractiv pentru clienți și situația economică locală, printre motive

Pe primul loc în rândul producătorilor se află Ford, cu 221 de unități vândute în luna noiembrie. Renault este pe locul al doilea, cu 174 de vehicule, iar Dacia a comercializat 122 de unități de Spring. De la Tesla, Model Y s-a aflat pe locul 4, iar Model 3 pe locul 6. Între cele două s-a situat BYD Dolphin Surf, cu 49 de exemplare vândute. Alte două mașini electrice de la Ford, Capri și Explorer s-au poziționat pe locurile 7 și 9, iar între ele s-a aflat Renault Megane E Tech.

Clasamentul vehiculelor electrice comercializate în noiembrie 2025

ModelUnități comercializate
Ford Puma Gen-E124 de unități
Dacia Spring122 de unități
Renault 5117 unități
Tesla Model Y74 de unități
BYD Dolphin Surf49 de unități  
Ford Capri44 de unități
Renault Megane E-Tech43 de unități
Ford Explorer39 de unități
Sursa: DGPCI

