Ford Puma Gen-E este cea mai bine vândută mașină electrică în luna noiembrie în România. Potrivit datelor Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), modelul produs la Craiova s-a vândut în 124 de unități, depășind producători ca Tesla, Volkswagen sau BMW în pofida unui program RABLA eșuat.

Românii cumpără EV-uri, în ciuda programului RABLA ratat

Potrivit Profit.ro, Ford a reușit să atragă cei mai mulți clienți din România spre segmentul de EV-uri prin intermediul propriilor campanii de reduceri. Acestea ar fi venit în locul unui program RABLA 2025 care nu a avut un succes prea mare în rândul clienților de autoturisme. De aceea, piața auto din România a avut una dintre cele mai slabe evoluții la nivel european.

Pe primul loc în rândul producătorilor se află Ford, cu 221 de unități vândute în luna noiembrie. Renault este pe locul al doilea, cu 174 de vehicule, iar Dacia a comercializat 122 de unități de Spring. De la Tesla, Model Y s-a aflat pe locul 4, iar Model 3 pe locul 6. Între cele două s-a situat BYD Dolphin Surf, cu 49 de exemplare vândute. Alte două mașini electrice de la Ford, Capri și Explorer s-au poziționat pe locurile 7 și 9, iar între ele s-a aflat Renault Megane E Tech.

Clasamentul vehiculelor electrice comercializate în noiembrie 2025

Model Unități comercializate Ford Puma Gen-E 124 de unități Dacia Spring 122 de unități Renault 5 117 unități Tesla Model Y 74 de unități BYD Dolphin Surf 49 de unități Ford Capri 44 de unități Renault Megane E-Tech 43 de unități Ford Explorer 39 de unități Sursa: DGPCI